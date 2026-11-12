Ana Baniciu a găsit o comoară în casa bunicii pe care o renovează! Ce va face artista cu obiectele

Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au început un nou proiect! După ce a renovat casa în care locuiește, artista s-a apucat acum și de locuința bunicii sale. În timpul lucrărilor, cântăreața a făcut descoperiri neașteptate și a găsit mai multe obiecte vintage care valorează o adevărată avere. Ba chiar a primit deja oferte pentru acestea! Ce planuri are Ana Baniciu cu obiectele găsite? Le va păstra sau este dispusă să le vândă?

Ana Baniciu și soțul ei au început un nou proiect de renovare. De această dată, cei doi s-au ocupat de una dintre anexele casei bunicii artistei, iar lucrurile pe care le-au găsit acolo au surprins-o pe cântăreață. Planurile lor pentru locuință sunt mari, însă descoperirile făcute în timpul lucrărilor au fost o adevărată bucurie pentru vedetă.

Ana Baniciu a făcut descoperiri valoroase în casa bunicii sale. Ce va face cu obiectele găsite

Prezentă la un eveniment monden, Ana Baniciu a povestit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre schimbările pe care le pregătește în casa bunicii sale. Artista își dorește să-i facă acesteia o surpriză și este nerăbdătoare să vadă cum va reacționa atunci când va descoperi rezultatul final al renovării.

Dincolo de renovare, artista a avut parte și de o surpriză atunci când a început să descopere lucrurile păstrate de bunica sa de-a lungul timpului. Ana Baniciu spune că a găsit adevărate comori, iar obiectele vintage descoperite sunt atât de valoroase încât a primit deja propuneri din partea celor care o urmăresc de a le scoate la vânzare. Cu toate acestea, cântăreața nu ia în calcul să se despartă de ele, ci vrea să le recondiționeze și să le păstreze atât în propria locuință, cât și în casa bunicii.

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Printre lucrurile descoperite se numără mese din lemn de nuc, realizate manual, lampadare vechi și piese de veselă care se găsesc tot mai rar în prezent. Tot acolo, Ana Baniciu a dat peste un obiect cu o valoare sentimentală aparte: un poster din perioada LaLa Band, pe care se regăsesc semnăturile foștilor colegi de trupă.

Ana Baniciu a găsit și RMN-ul făcut după ce a căzut din pat

Printre obiectele păstrate în casa bunicii, artista a găsit și RMN-ul realizat în perioada în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Întâmplarea a avut loc pe vremea când Ana Baniciu avea doar 6 ani, după ce a căzut dintr-un pat suprapus și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

Descoperirea investigațiilor medicale i-a readus în minte acele momente, pe care cântăreața spune că nu le-a uitat nici până în prezent.

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