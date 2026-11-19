Anamaria Prodan visează să devină bunică și speră să-și țină nepoții în brațe cât mai curând! Deși fiicele sale nu au făcut până acum vreun anunț în acest sens, impresara recunoaște că le mai bate apropouri. Ba chiar a început deja să cumpere hăinuțe pentru nepoțica pe care speră ca Dumnezeu să i-o dăruiască.

Anamaria Prodan spune că nu privește niciodată în urmă cu regret, indiferent de experiențele prin care a trecut. Impresara recunoaște că a avut parte de momente dificile și de tot felul de stări de-a lungul anilor, însă nu există lucruri pe care să le fi făcut sau să nu le fi făcut și pentru care să-și pară rău.

Anamaria Prodan abia așteaptă să devină bunică. Ce dorință are impresara

Vedeta are însă acum o dorință pe care speră să și-o îndeplinească în viitorul apropiat: aceea de a deveni bunică. Anamaria Prodan a povestit pentru Spynews.ro că abia așteaptă să-și țină nepoții în brațe și a recunoscut că le mai bate apropouri fiicelor sale în această privință. Dacă Bebeto a devenit de curând major, fetele impresarei au ajuns deja la o vârstă la care aceasta speră să-și întemeieze propriile familii.

Anamaria Prodan spune că și-ar dori să se bucure de rolul de bunică atunci când încă are suficientă energie pentru a-și răsfăța nepoții, pentru a-i plimba prin lume și pentru a le oferi tot ce au nevoie. Mai mult, vedeta speră ca dorința ei să devină realitate chiar de anul viitor. Aceasta ne-a mărturisit că se gândește de multă vreme la momentul în care va avea un nepoțel sau o nepoțică de mână.

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Anamaria Prodan a început deja să cumpere hăinuțe pentru viitoarea nepoțică

Dorința de a deveni bunică este atât de mare, încât impresara nu mai vrea să aștepte până când va primi vestea cea mare pentru a se pregăti. Chiar dacă fiicele sale nu au anunțat că urmează să devină mame, Anamaria Prodan a început deja să strângă lucruri pentru viitoarea nepoțică, în speranța că Dumnezeu îi va împlini această dorință.

Vedeta ne-a povestit că a ales deja o rochiță deosebită, dar și câteva accesorii pentru fetița pe care și-o imaginează în brațe.

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