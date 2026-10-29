Antena Căutare
Home Showbiz Angela Rusu, acuzații grave după ce a cântat în America! Ce a pățit artista: „Am fost acuzată de furt” | Exclusiv

Angela Rusu, acuzații grave după ce a cântat în America! Ce a pățit artista: „Am fost acuzată de furt” | Exclusiv

Angela Rusu a trecut prin momente dificile în America, în urma unui turneu, după ce ar fi avut probleme cu un impresar. În exclusivitate, artista a povestit ce s-a întâmplat, susținând că a fost jignită, acuzată de furt și că nu și-ar fi primit nici măcar jumătate din banii care i se cuveneau.

Autor: Denisa Bita
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 11:33 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 11:57
Angela Rusu, acuzații grave după ce a cântat în America | Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Artista se află în aceste momente în America, de aproximativ trei săptămâni, și participă la un turneu care cuprinde mai multe state. Ceea ce trebuia să fie o experiență profesională frumoasă s-ar fi transformat într-un adevărat coșmar, iar Angela Rusu face acuzații grave la adresa impresarului cu care a colaborat. Cântăreața susține că nu și-ar fi primit nici măcar jumătate din banii care i se cuveneau și povestește că a fost jignită și acuzată, la rândul ei, de furt.

Angela Rusu, acuzații grave după ce a cântat în America: „Am fost acuzată de furt”

Angela Rusu a povestit că turneul din America a început pe 9 octombrie și ar fi trebuit să se desfășoare pe parcursul a patru weekenduri, cu spectacole în câte trei orașe. Artista susține că organizatorul nu și-ar fi respectat promisiunile, iar ea și ceilalți participanți au fost nevoiți să suporte toate cheltuielile din propriul buzunar. Potrivit cântăreței, în aceste condiții, nu le-ar mai fi rămas niciun ban din banii încasați.

Cântăreața spune că a fost acuzată că ar fi furat și ar fi ascuns banii primiți ca bacșiș, acuzații pe care le respinge categoric. Totodată, artista afirmă că organizatorul ar fi vrut ca banii din bacșiș să fie strânși la comun pentru acoperirea cheltuielilor, în timp ce ea și ceilalți artiști nu și-ar fi primit nici măcar jumătate din sumele stabilite pentru spectacole.

Articolul continuă după reclamă

Angela Rusu mărturisește că discuția cu organizatorul a afectat-o profund, ajungând să plângă timp de aproximativ o jumătate de oră după ce ar fi fost acuzată că a furat. Artista susține că ea ar fi contribuit cel mai mult la încasări, însă banii ar fi fost folosiți pentru acoperirea cheltuielilor turneului. Cântăreața explică faptul că nu au împărțit niciun ban din bacșiș, întrucât costurile pentru vize, hoteluri și biletele de avion ar fi fost foarte mari.

Angela Rusu spune că ar fi primit avertismente atât din America, cât și din România, de la persoane care îl cunoșteau pe organizator și care au sfătuit-o să fie precaută. Artista susține că, deși mai avea programate trei spectacole în Sacramento, Phoenix și Seattle pentru weekendul respectiv, impresarul i-ar fi spus că nu are bani să o plătească și i-ar fi propus din nou să împartă bacșișul pentru a acoperi cheltuielile.

Angela Rusu susține că s-a simțit umilită după ce organizatorul ar fi acuzat-o că a furat bani din bacșișul primit în timpul turneului. Artista afirmă că a câștigat sume importante pentru ea, însă precizează că nu este vorba despre zeci de mii de dolari și insistă că nu a păstrat nici măcar un dolar pentru ea, întrucât a contribuit cu banii respectivi la cheltuielile trupei.

Angela Rusu spune că a făcut numeroase sacrificii pentru acest turneu, inclusiv să își lase acasă copilul în vârstă de cinci ani și să refuze alte evenimente. Artista susține că se va întoarce în România cu mai puțin de jumătate din banii care i-au fost promiși și povestește că ar fi fost nevoită să îi ajute și pe alți trei artiști, pe care organizatorul i-ar fi lăsat fără soluții pentru transport și cazare. În cele din urmă, în urma problemelor întâmpinate, Angela Rusu a decis să nu mai susțină ultimele concerte și și-a schimbat biletul de avion pentru a reveni în România.

Angela Rus poarta o rochie de culoare rosie
Angela Rus poarta o tinuta de culoare neagra

Citește și: Marea actriţă Maia Morgenstern revine pe micile ecrane, în serialul original Inimă sub acoperire, de la Antena 1

Gabi Bădălău a pierdut procesul cu Claudia Pătrășcanu! Câți bani trebuie să-i plătească mamei copiilor săi și ce a decis...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: „Nu pot să trăiesc” Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: &#8222;Nu pot să trăiesc&#8221;
Observatornews.ro Mărturia românului care a văzut de aproape tragedia feroviară din Spania. A tăiat garduri că să ajute răniţii Mărturia românului care a văzut de aproape tragedia feroviară din Spania. A tăiat garduri că să ajute răniţii
Antena 3 „Continuați-vă călătoria”. S-au publicat înregistrările: ce au vorbit mecanicii de locomotivă cu centrul de control înainte de accident „Continuați-vă călătoria”. S-au publicat înregistrările: ce au vorbit mecanicii de locomotivă cu centrul de control înainte de accident
SpyNews Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Oana Tomoiagă de la Asia Express, mărturisiri despre iubitul ei. Ce a făcut artista înainte să înceapă relația de cinci ani
Oana Tomoiagă de la Asia Express, mărturisiri despre iubitul ei. Ce a făcut artista înainte să înceapă...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Andreea Marin, prima reacție după valul de critici despre munca neplătită. Ce spune despre declarațiile care au stârnit revoltă
Andreea Marin, prima reacție după valul de critici despre munca neplătită. Ce spune despre declarațiile care au...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat BZI
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere 
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere  Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x