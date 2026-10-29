Angela Rusu, acuzații grave după ce a cântat în America! Ce a pățit artista: „Am fost acuzată de furt” | Exclusiv

Angela Rusu a trecut prin momente dificile în America, în urma unui turneu, după ce ar fi avut probleme cu un impresar. În exclusivitate, artista a povestit ce s-a întâmplat, susținând că a fost jignită, acuzată de furt și că nu și-ar fi primit nici măcar jumătate din banii care i se cuveneau.

Artista se află în aceste momente în America, de aproximativ trei săptămâni, și participă la un turneu care cuprinde mai multe state. Ceea ce trebuia să fie o experiență profesională frumoasă s-ar fi transformat într-un adevărat coșmar, iar Angela Rusu face acuzații grave la adresa impresarului cu care a colaborat. Cântăreața susține că nu și-ar fi primit nici măcar jumătate din banii care i se cuveneau și povestește că a fost jignită și acuzată, la rândul ei, de furt.

Angela Rusu, acuzații grave după ce a cântat în America: „Am fost acuzată de furt”

Angela Rusu a povestit că turneul din America a început pe 9 octombrie și ar fi trebuit să se desfășoare pe parcursul a patru weekenduri, cu spectacole în câte trei orașe. Artista susține că organizatorul nu și-ar fi respectat promisiunile, iar ea și ceilalți participanți au fost nevoiți să suporte toate cheltuielile din propriul buzunar. Potrivit cântăreței, în aceste condiții, nu le-ar mai fi rămas niciun ban din banii încasați.

Cântăreața spune că a fost acuzată că ar fi furat și ar fi ascuns banii primiți ca bacșiș, acuzații pe care le respinge categoric. Totodată, artista afirmă că organizatorul ar fi vrut ca banii din bacșiș să fie strânși la comun pentru acoperirea cheltuielilor, în timp ce ea și ceilalți artiști nu și-ar fi primit nici măcar jumătate din sumele stabilite pentru spectacole.

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Angela Rusu mărturisește că discuția cu organizatorul a afectat-o profund, ajungând să plângă timp de aproximativ o jumătate de oră după ce ar fi fost acuzată că a furat. Artista susține că ea ar fi contribuit cel mai mult la încasări, însă banii ar fi fost folosiți pentru acoperirea cheltuielilor turneului. Cântăreața explică faptul că nu au împărțit niciun ban din bacșiș, întrucât costurile pentru vize, hoteluri și biletele de avion ar fi fost foarte mari.

Angela Rusu spune că ar fi primit avertismente atât din America, cât și din România, de la persoane care îl cunoșteau pe organizator și care au sfătuit-o să fie precaută. Artista susține că, deși mai avea programate trei spectacole în Sacramento, Phoenix și Seattle pentru weekendul respectiv, impresarul i-ar fi spus că nu are bani să o plătească și i-ar fi propus din nou să împartă bacșișul pentru a acoperi cheltuielile.

Angela Rusu susține că s-a simțit umilită după ce organizatorul ar fi acuzat-o că a furat bani din bacșișul primit în timpul turneului. Artista afirmă că a câștigat sume importante pentru ea, însă precizează că nu este vorba despre zeci de mii de dolari și insistă că nu a păstrat nici măcar un dolar pentru ea, întrucât a contribuit cu banii respectivi la cheltuielile trupei.

Angela Rusu spune că a făcut numeroase sacrificii pentru acest turneu, inclusiv să își lase acasă copilul în vârstă de cinci ani și să refuze alte evenimente. Artista susține că se va întoarce în România cu mai puțin de jumătate din banii care i-au fost promiși și povestește că ar fi fost nevoită să îi ajute și pe alți trei artiști, pe care organizatorul i-ar fi lăsat fără soluții pentru transport și cazare. În cele din urmă, în urma problemelor întâmpinate, Angela Rusu a decis să nu mai susțină ultimele concerte și și-a schimbat biletul de avion pentru a reveni în România.

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