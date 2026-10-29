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Maurice Munteanu și Connie Preda, eliminați de la Asia Express, într-o ediție lider de audiență.Ce s-a întâmplat pe Drumul Mătăsii

Eșarfa a fost roșie! Maurice Munteanu și Connie Preda părăsesc Drumul Mătăsii, după o eliminare emoționantă la Asia Express, ȋntr-o nouă ediţie lider detașat de audienţă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 09:43 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 09:45
Eșarfa a fost roșie! Maurice Munteanu și Connie Preda părăsesc Drumul Mătăsii | Antena 1
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Etapa a opta Asia Express – Drumul Mătăsii s-a încheiat cu un moment încărcat de emoție. Eșarfa din cufăr a fost roșie, iar Maurice Munteanu și Connie Preda au fost nevoiți să își ia rămas-bun de la competiție, cu doar un pas înainte de etapa semifinală.

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Maurice Munteanu și Connie Preda, eliminați de la Asia Express, într-o ediție lider de audiență

Una dintre cele mai iubite echipe ale sezonului a părăsit aventura, după o cursă pentru ultima șansă plină de provocări, ȋntr-o nouă ediţie care s-a impus ca lider detașat de audienţă.

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Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:29 – 23:51, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 32-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.1 puncte de rating şi 24.5% cotă de piaţă, în timp ce postul secund, cu difuzarea MasterChef, înregistra 4.6 puncte de rating şi 18.5% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6 puncte de rating şi 19.3% cotă de piață, urmată de postul secund cu 4.4 puncte de rating şi 14.1% cota de piață.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 17.8% cota de piață, urmată de postul secund cu 5 puncte de rating şi 16.2% cota de piață.

În minutul de maximă audiență, 21:08, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

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Ce s-a întâmplat pe Drumul Mătăsii

Desfășurată în Yiwu, oraș cunoscut pentru impresionantul său centru comercial, Cursa pentru ultima șansă i-a purtat pe concurenți printr-o serie de misiuni inedite. Echipele au avut de identificat persoane de diferite naționalități și de recunoscut imnuri, au fost nevoite să demonstreze și să promoveze jucării electronice, dar și să își pună la încercare creativitatea prin realizarea și vânzarea unei genți.

Ultima parte a cursei le-a adus o misiune specială, în care au trebuit să cumpere și să livreze cadouri unor copii.

Finalul serii a fost unul emoționant. Maurice și Connie, care au cucerit publicul prin umorul, naturalețea și felul lor de a trăi fiecare experiență, și-au încheiat aventura pe Drumul Mătăsii. Despărțirea de ceilalți concurenți a fost un moment greu, după săptămâni în care au împărțit bucurii, dificultăți și experiențe imposibil de uitat.

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Asia Express intră acum în etapa semifinală, iar miza competiției crește considerabil. Începe vânătoarea de ștampile cu dragoni, iar tipul și numărul acestora vor cântări decisiv în clasamentul etapei. Echipa care va acumula cel mai mare punctaj își va asigura calificarea directă în etapa finală.

connie preda, maurice munteanu și irina fodor după eliminarea echipei de la asia express - drumul mătăsii

Sursa: Fifty5Blue
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național
Perioada 28 octombrie 2026

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