Betty Salam, mai sinceră ca niciodată! Viitoarea mămică a vorbit despre sarcină și despre cum a primit vestea iubitul, dar și tatăl ei: "Plângea, nu scoteai un cuvânt de la el"

Betty Stoian ne-a acordat un interviu exclusiv după ce s-a aflat că este însărcinată! „Nu mă aşteptam niciodată să ajung la momentul acesta şi să mă văd mamă”. a declarat fiica lui Florin Salam.

"A fost un moment... n-am cuvinte. Când am aflat, aveam două săptămâni. Am zis hai să fac un test. Şi, la un moment dat, eram într-un taxi, am văzut un om că mănâncă o gogoaşă şi salivam. M-a pus puţin pe gânduri.

Am ajuns acasă şi am stat de vorbă cu ai mei... După două zile, am făcut testul de sarcină şi a ieşit pozitiv. Cătălin a fost extrem de emoţionat, a rămas piatră. Plângea, nu scoteai un cuvânt de la el. S-a dus la magazin şi şi-a luat o şampanie.

Tatăl meu s-a bucurat foarte mult. Lui i-am spus prima dată, fata în faţă. Având în vedere că este foarte ocupat, a venit la mine, i-am povestit şi a zis că ce-o fi, armata să facă. Şi-a dorit băiat", povestește tânăra.

Sursa: antenstars.ro