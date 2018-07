Brigitte Sfăt a dat DETALII PICANTE despre cum l-a înșelat pe Ilie Năstase! A spus TOTUL! „Am renăscut. M-am simțit, din nou, femeie”

Brigitte Sfăt a oferit detalii despre persoana cu care l-a înşelat pe Ilie Năstase, fiind resemnată la gândul că mariajul ei ar fi unul compromis. Ea a descris și cum a făcut-o să se simtă acea nouă relație, dar și cum s-a încheiat toată această poveste.

După ce în primăvară Brigitte a recunoscut chiar la „Acces Direct” că l-a înșelat pe soțul ei, acum a recunoscut și cu cine.

Celebra soție a tenismenului și-ar fi găsit refugiul în brațele unui alt sportiv celebru.

„Am început acestă relație în data de 8 februarie. Ca toate începuturile, a fost frumos, lucru care m-a făcut să îmi recapăt din nou încrederea în mine, să învăț din nou să zâmbesc. Am spus de fiecare dată că această idilă a ținut până de 1 mai dar nu v-am dat niciodată amănunte. Am crezut că pot exista lucruri care e mai bine să nu fie spuse. Dar un adevăr nu este adevăr dacă îl spui doar pe jumătate. Și lasă loc de interpretări. În primul rând, băiatul se numește Cătălin (Cătălin Cazacu, n.r.)”, a povestit ea.

„Într-un fel, mie mi-a făcut foarte bine acea relație, pentru că m-a făcut din nou să mă simt femeie (…) Am renăscut și atunci și-a dat seama Ilie că mă pierde și nu m-a lăsat să fiu cu băiatul respectiv și băiatul s-a reprofilat, și-a făcut altă relație”, a mai spus ea.

Brigitte a mai povestit că această relație a început după ce ea a trăit momente dificile.

„Acum un an și ceva am fost diagnosticată cu trei tumori (…) posibil cancer și când am fost diagnosticată am suferit foarte mult, pentru că nu-l înșelasem niciodată”, a spus ea.

„M-am operat, nu era cancer, am avut noroc și mi-am promis că vreau să termin cu tot ceea ce înseamnă bătaia asta de joc și vreau să o cunosc si pe respectiva cu care a fost surprins de paparazzi”, a adăugat ea.

Brigitte a scris și pe Facebook despre aventura ei.

„V-am povestit despre faptul că în urmă cu un an, după multiplele lovituri pe care mi le-a pregătit viață, faptul că am trecut singură prin operația de tumori, apoi am cunoscut o pe Cici, amanta soțului meu, m-a determinat să încerc să-mi refac viața, alături de un alt bărbat, din Timișoara. Chiar dacă oficial nu eram divorțată, am vrut să simț că mai am valoare în ochii unui bărbat, am simțit că merit asta. Băiatul se numește Cătălin”, a scris ea pe Facebook.

Brigitte Sfăt a mai povestit și cum s-a încheiat această iluzie.

„Relația noastră s-a terminat pentru simplul fapt că atunci când am vrut să aflu mai multe despre el, în aprilie cred, angajând o firmă abilitată în asta, mi s-a adus la cunoștință că acesta a început să fie vizitat din când în când de o numită Ana, din Petroșani. Drept pentru care am decis că este mai bine pentru mine să ies din această iluzie de a-mi reface viața așa”, a mai scris ea.

Brigitte a ținut să mai precizeze un lucru.

„După această experiență, mi-am dat seama că toți bărbații înșeală, că totuși Ilie nu a făcut asta timp de șase ani, și am luat decizia să încerc să-mi repar căsnicia”, a spus ea.

Mai multe detalii sunt disponibile în materialul video de mai sus.