Brigitte Sfăt, noi mărturisiri ȘOCANTE despre relaţia cu Ilie Năstase! „Pentru el am fost doar o…"

Brigitte Sfăt a făcut noi dezvăluiri referitoare la relaţia pe care a avut-o cu Ilie Năstase. Vedeta s-a arătat profund afectată de experienţele prin care a trecut în ultimul timp.

„Noi am avut 7 ani foarte frumoși, 7 ani în care ne-am iubit cu adevărat, și faptul că în viața mea s-a petrecut în urmă cu un an și ceva o mare tragedie – am fost diagnosticată cu trei tumori și a trebuit să mă operez – m-a făcut să îmi reevaluez viața și să îmi dau seama că îmi doresc să am lângă mine o persoană care să fie în momentele grele lângă mine. M-am îndoit în acele momente de sentimentele fostului meu soț”, a povestit Brigitte Sfăt

„Pentru Ilie am fost doar o femeie frumoasă și atât", a mai spus ea.

Mai multe dezvăluiri sunt disponibile în clipul de mai sus.

Sursă video: Antena Stars.