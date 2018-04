Dan Ciotoi, din nou pe masa de operație. Care este starea artistuluit: "Am fost speriat"

Dan Ciotoi a trecut din nou printr-o operație, pentru a-și înlătura o tumoră și glanda parotidă. Artistul a vorbit despre momentele de cumpănă prin care a trecut și despre stare de sănătate actuală:

“Am fost externat, au fost mici probleme, s-au rezolvat. Am venit la control, totul este ok, merge bine. M-am operat pentru o tumoră mai mică. Da, am fost speriat, normal. La Oradea m-am operat. Nu urmez niciun tratament, totul este ok fără niciun tratament.

Mai este puţin până să se vindece complet. Nu o să mai am probleme să apară ceva, a fost extirpat orice pericol. Acum mă simt cel mai bine. Am mers şi aşa la evenimente, mi-am pus un plasture acolo, nu am suspendat nimic”, a declarat Dan Ciotoi pentru “Antena Stars”.