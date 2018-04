Elena Merișoreanu, cea mai bună prietenă a Ionelei Prodan, despre durerea artistei: “A fost rău, a fost făcută bucățele”

Elena Merișoreanu, cea mai bună prietenă a Ionelei Prodan, a vorbit despre starea de sănătate a artistei, care se află internată în spital de aproape o lună.

“Ea a trecut prin clipe foarte grele. A avut un accident, în urmă cu 30 de ani. A fost făcută bucățele. A fost în comă, a fost rău.

Am vrut să merg s-o vizitez, iar fiica ei mi-a spus că nu se poate, că e la recuperare, dar a zis că totul merge spre binişor. E normal să fie supravegheată pentru că face tratament. N-am întrebat ce tratament. Dumnezeu e mare și va fi bine”, a declarat Elena Merişoreanu, într-un interviu pentru “Antena Stars”.

“Noi ne știm de ani de zile. Când m-a văzut, primul lucru: “Aaa, Lenuţo, Lenuţo nu-mi place că te-ai îngrăşat” şi i-am zis “Lasă, dragă, eu să am de unde să slăbesc dacă mă îmbolnăvesc”. Am făcut glume cu ea, ne-am amintit de turnee, am vrut s-o scot din stare şi chiar am reuşit”, a mai povestit artista.