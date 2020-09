Foto | Cum arată cele mai sexy vedete din România fără machiaj. Adevărul despre chipul lor, fără Photoshop sau editări

Cineva sa intoarca timpul si sa ma duca inapoi in Vama Veche. Acolo acum nu demult am scris muzica frumoasa, am meditat si m-am bucurat de mine tare. Zile pline cu soare si pe cer da’ si in suflet!❤️ Am primit de Sus inca o familie prin colegii mei artisti care m-au insotit in drumul spre o noua Feli. Sunt atata de recunoscatoare!✨ Las aici o poza cu 2 smoothie pe care le-am pregatit in una zile pentru @iamrolandkiss si @whoviktor in semn mic de multumire pentru toata muzica pe care am creat-o acolo impreuna. Multumesc pentru retete, @sonslimcabinetth.nutritionist ! Urla bucuria-n mine! Tulai Doamne, bine-i! 🧚‍♀️ 📸 @blejandanielph

A post shared by Feli din Poveste (@felidonoseofficial) on Aug 26, 2020 at 3:17am PDT