Ilie Năstase, primele declarații în scandalul cu Brigitte Sfăt: "Gențile, parfumurile, eu i le-am cumpărat. În plus, este casa mea"

Continuă războiul dintre Brigitte Sfăt și Ilie Năstase, care este acuzat că a intrat pe geamul locuinței brunetei și că i-a furat mai multe genți cu haine.

„Eu am intrat în casa mea, pe care i-am cumpărat-o eu. Nu este vreo plângere la poliție din partea nimănui, așa cum se zice. Știu că plângerea se face în scris, ea este plecată acum în Turcia, cu altul, deci nu are cum să facă acest lucru. Nu am mai vorbit deloc cu ea, după cele întâmplate. Eu m-am dus în casă să îi iau toate lucrurile pe care eu i le-am cumpărat, nu altceva: gențile, parfumurile, toate alea eu i le-am cumpărat. Mă pregătesc să plec zece zile în Italia, pentru că am treabă, ăsta este concediul meu", a spus fostul tenismen, conform Antena Stars.