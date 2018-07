Mariana Moculescu, dezvăluiri TERIFIANTE despre un calvar pe care l-a trăit în Italia. Bărbatul pe care îl acuză se apără

Mariana Moculescu a făcut dezvăluiri terifiante despre calvarul pe care l-ar fi trăit în Italia din cauza unui bărbat. Ea a spus că a fost sechestrată şi bătută de acesta. Italianul pe care îl acuză de lucruri cumplite a făcut primele declaraţii.

„Am fost stânsă de gât și amenințată cu moartea. M-a sufocat. A vrut să mă omoare. Îmi pierdusem speranța că aș mai putea supraviețui. Am fost amenințată. La un moment dat mi-a spus chiar și că îmi dispare copilul. Mi-a spus că poate oricând să mă facă să dispar (…) Am avut momente în care am vrut să mă arunc de la balcon de la etajul 8. I-am salvat onoarea și averea, și cu toate astea m-a lovit și m-a făcut în toate felurile”, a spus Mariana Moculescu.

„Mi-a dat palme, m-a strâns de gât, m-a amenințat cu moartea. A spus că nu respectă pe nimeni și mă omoară”, a mai spus ea.

De cealaltă parte, italianul a declarat că nu a atacat niciodată pe nimeni și cu atât mai puțin pe Mariana Moculescu. El a precizat că nu înțelege de ce aceasta se teme de el.

„Niciodată nu am atacat pe nimeni și mai ales pe doamna Moculescu. Niciodată nu i-am luat sau furat cartea de identitate sau pașaportul. Ba chiar am însoțit-o la Consulatul Român de la Bologna să-și facă documente noi pe care le-a pierdut după ce am lăsat-o să locuiască într-una din casele mele. Nu am rănit-o niciodată! Nu înțeleg de ce se teme de mine”, a declarat bărbatul.

„Pot să vă spun că există proceduri în desfășurare împotriva doamnei Moculescu și că există o notificare pentru ea. Ea știe bine și de aceea a părăsit Italia. Este o persoană cu investigații judiciare în curs și care are interdicție în a se apropia de mine. Am ajutat-o pe Nidia pentru operație cu 500 de euro înainte și 300 de euro după. I-am trimis bani și pentru ziua ei”, a mai declarat bărbatul.

El a precizat că până anul trecut, Mariana Moculescu a locuit în casa lui și că a ajutat-o și după aceea.

„Ea a locuit în casa mea până anul trecut. A părăsit casa la sfârșitul lunii mai 2017, apoi a trăit o perioada în Camugnano la prietena sa, Camelia, apoi s-a întors să stea în Monsummano Terme într-un apartament unde i-am cumpărat haine, alimente și le-am dat de asemenea aproximativ 1.000 de euro pe lună și am plătit aproximativ 600 de euro în fiecare lună de chirie pentru casa ei”, a mai transmis el.

