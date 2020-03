Adriana Bahmuţeanu a ținut doliu și a făcut colivă pentru căsnicia moartă: E bine să jelești relația care s-a terminat

A ţinut doliu după "căsnicia moartă" şi a făcut colivă, timp de doi ani.

“Este normal să ții doliu. Dacă nu ții, dacă nu-ți plângi relația, dacă nu-ți strigi durerea, nu poți să te echilibrezi. Eu am făcut și terapie și nu îmi e rușine să recunosc. Am făcut foarte multă dezvoltare personală și asta m-a ajutat. Eu am simțit nevoia să-mi plâng durerea și nefericirea și să analizez de ce s-a întâmplat așa, ce ar fi putut să fie bine, de ce nu a fost, iar acum văd altfel lucrurile, văd altfel relațiile, văd altfel viața în general”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Cine i-a recomandat aceste practici, dar şi cum au ajutat-o să îşi revină după decepţia în dragoste.