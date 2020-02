Nicola, în doliu! A murit tatăl primului ei copil

Dan Atănăsoaia, primul bărbat al Nicolei cu are a avut un copil, s-a stins din viață! Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 40 de ani în timpul unui turneu pe care l-a avut Nicola. Au urmat luni pline de iubire și marele cadou de la viață: un băiat!

"Noi nu am fost căsătoriți. Îl avem pe Andrei. Adică, avem un copil împreună, dar nu am fost căsătoriți și nici nu am fost foarte mult timp împreună. Dar în orice caz, Dumnezeu să-l ierte și atât! Nu știu ce să vă zic mai mult e atât pentru că eu nu am mai ținut legătura cu el mulți ani, e foarte mulți ani"

Nicola a aflat vestea e la copilul ei care i-a transmis imediat. "E normal să vorbesc cu copilul meu și să-i fiu alături dacă are nevoie de ceva, dar nu mi-a cerut nimic. Și atât", spune Nicola.