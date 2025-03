Sanda Ladoși, dezvăluiri despre carierele pe care le-au ales copii ei. De ce nu vor să facă muzică

Sanda Ladoși a vorbit deschis despre viața de mamă și despre alegerile copiilor ei.

Frumoasa artistă a povestit într-un interviu exclusiv pentru Viva despre carierele pe care doresc să le urmeze copii ei, subliniând faptul că niciunul dintre ei nu își dorește să facă muzică.

În copilărie, Sanda Ladoși a spus că a fost la un pas să aleagă medicina, iar apoi în adolescență a avut o înclinați spre pedagogie. Cu toate acestea, pasiunea ei pentru muzică a fost mai mare și a realizat că acesta era drumul pe care trebuia să îl urmeze.

Sanda Ladoși a vorbit despre planurile de viitor ale copiilor ei

Fiul cântăreței, Bogdan, a împlinit de curând 18 ani și se pregătește anul acesta pentru examenul de Bacalaureat. Artista a dezvăluit că el își dorește foarte mult să devină medic chirurg, iar ea îl sprijină în această alegere a sa.

Ea a mai dezvăluit că nu și-a obligat copii să aleagă carierele în funcție de preferințele ei, ci în funcție de ce își doresc ei să facă în viață, spunându-le că indiferent de alegerile lor, ea va fi acolo să îi sprijine.

În prezent, fiul ei se pregătește pentru Bacalaureat, dar și pentru admiterea la medicină, reușind astfel să realizeze visul din copilărie al mamei sale.

Ioana, fiica Sandei, a ales să studieze pentru Facultatea de Drept, iar artista este foarte mândră de ea.

„Mă ocup de copii. Sunt canalizată de ei, în special pe cel mare care are Bacalaureatul și urmează drumul spre universitate. Să vedem până la urmă cum le reglează Dumnezeu. Eu am mare încredere că fiecare venim cu o temă și că noi trebuie doar să ne urmăm inima. Iar fiul meu a ales zona aceasta medicală. Sper să fie de bun augur. (...)

De mic copil a avut această atracție pentru medicină. Poate că am vorbit eu prea mult de subiectul acesta. Mie mi-a plăcut mult lumea aceasta medicală. Am vorbit mult de ea, dar niciodată nu l-am împins să facă asta. Pentru că eu niciodată nu am sugerat că trebuie să facă acest lucru. El a descoperit faptul că făceau la biologie tot felul de disecări și era foarte curios. Nu-l stresa nimic. Alții fugeau și nu agreau această idee.

Și chiar chirurgie își dorește. Nu întotdeauna socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Dar eu îl susțin. Sunt alături de el și am zis că ceea ce își dorește eu voi face tot ce pot să îl îndrum și să fiu alături de el”, a spus Sanda Ladoși în noul interviu.

Artista a vorbit deschis și despre fiica ei, Ioana, care are și ea planuri mari de viitor, chiar dacă momentan e abia în clasa a X-a, având 16 ani.

„Fiica mea are un an relaxant. Are 16 ani și a depășit perioada de brevet, Capacitatea. La școala pe care o urmează așa se numește, brevet. Face trei an de liceu, cum era pe vremuri la noi. Pe atunci liceul era de trei ani. Cel puțin acum ea își dorește avocatură. Vedem până ce va termina liceul. Copiii mei și-au gândit traseul ”, a mai adăugat Sanda.

Atunci când a fost întrebată de ce copii ei nu vor să aleagă o latură artistică, precum muzica, Sanda Ladoși a spus că nu le-ar impune niciodată o meserie anume.

„Fiica mea are voce, dar nu și-a dorit niciodată. Și i-am spus că o pot ajuta, că am toate pârghiile… Dar eu cred că este emotivă. Fiul meu la fel. Și eu am fost extrem de emotivă, dar m-am educat în timp. Și eu nu am forțat lucrurile cu ei. Puteam ca de mici să-i axez spre zona acasta. Dar văzând ce se întâmplă azi, sincer, nu mi-am dorit foarte tare acest lucru pentru ei. Poate cu o excepție, să fie pe zona clasică…. Și atunci nu am fost extrem de înnebunită ca ei să facă muzică”, a completat Sanda Ladoși.

