Irina, iubita lui Liviu Dragnea, este însărcinată? Detaliul care ar fi dat-o de gol și pe care nu l-a ascuns! Apropiații blondei au dezvăluit totul

O informație bombă a apărut în urmă cu puțin timp în mass media! Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, ar fi însărcinată, paparazzi surprinzând-o pe tânără într-o ipostază specifică viitoarelor mămici.

Se pare că imaginile au fost surprinse în momentul în care tânăra și fiul lui Dragnea părăseau cabinetul avocatului fostului lider al Partidului Social Democrat. Cum frumoasa blondă refuză să vorbească cu presa în această perioadă, au început să apară speculațiile, însă nu există nicio confirmare sau un punct de vedere oficial pe marginea acestui subiect.

Irina Tanase a purtat o rochie roz pal, cu buline, lunga care ii punea in valoare forma de invidiat si la un moment dat, si-a mangaiat burtica ducand-ne cu gandul la faptul ca ar putea avea in pantece un copil. In drumul spre autoturism, Irina a tinut tot timpul mana stanga pe abdomen. Insa apropiatii cuplului demonteaza speculatiile pe aceasta tema si vin cu argumente, scrie culturalbzi.ro.

Irina Tanase a suferit in cursul lunii martie o interventie chirurgicala care nu i-ar fi permis, sub nicio forma, sa ramana insarcinata. Totodata, in momentul in care si-a revenit complet, liderul PSD a avut la randul lui probleme medicale. Acest lucru s-a intamplat in luna aprilie.