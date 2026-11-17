Bella Santiago și soțul ei, Nicu, se pregătesc să se mute în casa pe care o construiesc de aproximativ un an! Cei doi au vorbit despre stadiul în care au ajuns lucrările, dar și de ce au apărut neînțelegeri între ei din cauza locuinței. Artista a povestit inclusiv că au fost nevoiți să renunțe la arhitectă.

Bella Santiago și soțul ei, Nicu, se pregătesc să facă pasul cel mare și să se mute în locuința pe care o construiesc de aproximativ un an. Cei doi își doresc să termine cât mai repede lucrările, însă nu pot spune, momentan, când vor putea locui în noua casă.

Când vor putea locui Bella Santiago și Nicu în casa pe care o construiesc

Pentru Spynews.ro, cei doi au oferit detalii despre stadiul lucrărilor. Nicu ne-a explicat că proiectul a avansat destul de mult, dar că mai sunt lucruri de pus la punct înainte ca locuința să fie gata. În plus, construcția nu a fost lipsită de probleme, iar unele neînțelegeri și promisiuni nerespectate din partea muncitorilor au făcut ca totul să dureze mai mult decât și-ar fi dorit.

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Pe lângă problemele apărute în timpul lucrărilor, cei doi au avut și câteva neînțelegeri legate de felul în care ar trebui să arate viitoarea lor locuință. Bella Santiago ne-a povestit că ea și soțul ei au gusturi diferite atunci când vine vorba despre amenajare. În timp ce artista își dorește o casă cu un design cât mai modern, Nicu ar prefera un stil mai clasic. Cântăreața a dezvăluit că soțul ei a avut chiar și discuții în contradictoriu cu arhitectul, după ce a aflat ce își doreau să schimbe.

Nicu a explicat că preferă o locuință amenajată simplu, cu cât mai puțin mobilier. Soția lui, în schimb, ar vrea să aibă suficient spațiu de depozitare, în special pentru haine.

Artista a continuat povestea și a spus că neînțelegerile au apărut inclusiv în colaborarea cu arhitecta pe care o alesese inițial. Potrivit Bellei Santiago, Nicu nu s-a înțeles cu aceasta, astfel că au decis să caute pe altcineva. Au apelat apoi la un arhitect care este prieten cu soțul ei, însă nici propunerile acestuia nu l-au convins pe Nicu.

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