„Furnicuțele”, invitată Bella Santiago. Motivul emoționant pentru care a rămas fără tată când avea doar 1 an

Bella Santiago a adus o fărâmă de emoție în platoul emisiunii Furnicuțele, acolo unde a vorbit despre familia sa din Filipine și motivul pentru care a rămas fără tată la doar 1 an.

Bella Santiago, o femeie cu o voce inedită și cu o prezență pozitivă, reușește să fac pe oricine să-și iasă dintr-o stare proastă. Așa s-a comportat și la Furnicuțele, iar glumele sale i-au amuzat pe toți. Pe lângă micile tachinări, artista a vorbit și despre mama sa care locuiește în Filipine, dar și despre tatăl său care a murit când ea avea doar 1 an.

Motivul emoționant pentru care Bella Santiago a rămas fără tată la doar 1 an

Deși a muncit întotdeauna pentru a-și ajuta mama, Bella Santiago a spus că n-a primit niciodată din partea ei aprecieri sau mulțumiri. În 2023, aceasta i-a spus fiicei sale artistei că este zgârcită și că nu o ajută atunci când are nevoie. Cu toate acestea, Bella a spus că toate aceste traume au venit din cauza faptului că nici mama sa nu a primit iubire din partea mamei sale atunci când era mică.

Când avea doar 1 an, Bella Santiago a rămas fără tată. Acesta a fost luat de poliția din Filipine care și-a dorit să-l confunde cu un alt bărbat are a comis o infracțiune. Astfel a fost bătut și torturat, iar tatăl ei a murit.

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„Nu l-am văzut niciodată pentru că nu exista cameră foto atunci. A zis că are barbă, păr lung.”, a spus Bella Santiago atunci când l-a descris pe tatăl său. Dacă mama sa nu i-a fost alături, nașa ei a fost cea care a ajutat-o atunci când era cazul.

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Atunci când a născut, Bella și-a dorit să facă lucrurile total diferit față de mama sa, să o crească pe fiica sa într-o familie plină de iubire. Bella Santiago s-a născut pe 1 decembrie 1989. Spune că își dorește să aibă succes în cariera de artistă și să meargă mai departe cu planurile sale.

Ce își dorește Bella Santiago de la mama sa

Cu toate că a avut întotdeauna o relație mai dificilă cu cea care i-a dat viață, Bella Santiago spune că și-ar dori ca mama sa să-i ceară iertare pentru toate lucrurile urâte pe care i le-a spus de-a lungul timpului.

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Ea a iertat-o pe mama sa pentru că spune că fără ea nu ar fi astăzi aici. A durut-o faptul că i s-a reproșat că nu are grijă de ea, deși întotdeauna acesta a fost scopul său principal, să-i ofere mamei sale o casă și un trai mai bun.

„Pur și simplu mă gândesc că e mama mea.”, a spus artista.