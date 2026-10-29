Bianca Dan, prima reacție după ce Marian Grozavu și-a refăcut viața după despărțire! De ce nu mai e prietenă cu el

Bianca Dan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, reacționează după ce Marian Grozavu, bărbatul cu care a avut o relație de câțiva ani buni, și-a refăcut viața după separarea de ea. Ce spune fosta concurentă și ce mesaj i-a transmis acestuia.

După separarea de Bianca Dan, Marian Grozavu a sperat că relația lor ar mai putea primi o nouă șansă. Împăcarea nu a mai avut loc, iar acum fostul concurent de la Insula Iubirii pare să fie pregătit să meargă mai departe. După ce și Bianca a încercat să înceapă un nou capitol alături de altcineva, dar relația nu a durat, Marian Grozavu a fost și el surprins în compania unei alte femei.

Ce spune Bianca Dan despre noua relație a lui Marian Grozavu

Marian Grozavu a afirmat pentru Spynews.ro că se află în etapa de cunoaștere cu cineva. Fostul concurent a precizat că este prea devreme pentru a numi această apropiere o relație, însă lucrurile sunt la început. Chiar și așa, el recunoaște că va fi mult mai atent pe cine alege de acum încolo în viața sa pentru a nu mai trece prin dezamăgiri.

În exclusivitate pentru Spynews.ro, fosta parteneră a concurentului de la Insula Iubirii, Bianca Dan, ne-a spus ce părere are despre noua relație a lui Marian Grozavu și i-a transmis acestuia și un mesaj. Ea i-a spus că se bucură pentru el și că vrea să fie fericit.

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Marian Grozavu și Bianca Dan nu au rămas prieteni

Marian Grozavu și Bianca Dan nu au rămas prieteni după relația pe care au avut-o. Atât bărbatul, cât și fosta lui parteneră de viață au afirmat că poartă respect unul pentru celălalt, dar că nu poate numi că mai sunt prieteni, mai ales că acum fiecare are propria lui viață și încearcă să fie cu altcineva.

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