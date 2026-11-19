În fiecare an, de Crăciun, piesa lui Fuego răsună în casele românilor, însă v-ați întrebat vreodată când își împodobește artistul propriul brad? Paul Surugiu are un obicei mai puțin obișnuit și nu respectă tradiția de a face bradul în luna decembrie.

În fiecare an, odată cu apropierea Crăciunului, piesa „Împodobește, mamă, bradul” revine în casele românilor și anunță parcă începutul sărbătorilor de iarnă. Melodia a devenit una dintre cele mai cunoscute din repertoriul lui Fuego, însă puțini știu că artistul nu respectă neapărat tradiția atunci când vine vorba despre împodobirea bradului.

Reporterii de la Spynews.ro l-au întânit pe Paul Surugiu-Fuego la un eveniment monden și au aflat chiar de la el când își împodobește bradul. Răspunsul este unul neașteptat, mai ales pentru cei care se gândesc că artistul își împodobește bradul în luna decembrie.

Fuego a dezvăluit de ce nu împodobește bradul în luna decembrie

Programul încărcat din perioada sărbătorilor este motivul pentru care Fuego nu reușește să se bucure de bradul împodobit în luna decembrie. Artistul are concerte și spectacole încă de la sfârșitul lunii noiembrie, iar turneele continuă până la finalul anului, inclusiv de Revelion. Astfel, timpul petrecut acasă este foarte limitat.

Articolul continuă după reclamă

Paul Surugiu ne-a povestit că, în cazul său, sărbătorile de iarnă pot începe cu adevărat abia după ce se încheie perioada concertelor. De exemplu, anul trecut, artistul a ajuns să împodobească bradul pe 1 ianuarie, imediat după ce s-a întors acasă.

Mai mult, nu s-a grăbit nici să-l despodobească, ci l-a păstrat până la începutul lunii februarie. Fuego spune că luna ianuarie este una în care artiștii au ocazia să se odihnească, iar el profită de această perioadă pentru a se bucura de liniștea de acasă și de bradul de Crăciun.

Când petrece Fuego Crăciunul alături de familie

Programul nu îi permite lui Fuego să fie alături de cei dragi nici măcar în ziua de Crăciun. Artistul ne-a mărturisit că, de când activează în domeniul muzical, nu a mai reușit să petreacă această sărbătoare în familie pe 25 decembrie.

Chiar dacă nu se pot reuni în perioada obișnuită, familia îl așteaptă acasă în luna ianuarie, după cum a mai spus cântărețul.

Citește și: Cum arată tatăl lui Fuego. Imaginea emoționantă pe care Paul Surugiu a postat-o cu tatăl lui pe rețelele de socializare