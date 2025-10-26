De ce nu sărbătorește Fuego Crăciunul alături de mama sa. Cum arată femeia care i-a dat viață celebrului artist

Au mai rămas doar câteva luni până la Crăciun, iar Paul Surugiu, cunoscut ca Fuego, se gândește deja cu tristețe că nu va petrece sărbătorile alături de familie.

Artistul a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, mărturisind că acesta va fi al nouăsprezecelea Crăciun pe care îl petrece departe de mama sa și de casă.

De ce nu sărbătorește Fuego Crăciunul alături de mama sa

Totuși, Fuego va fi alături de fanii săi, aducându-le bucurie prin cântecele sale de iarnă.

„E al nouăsprezecelea an în care nu petrec Crăciunul alături de familie și de mama mea! Bine, ea este deja obișnuită cu asta! Și, ca un secret pe care vi-l spun, nu o rog să împodobească bradul, deși mesajul cântecului meu e altul!”, a scris Fuego într-o postare pe rețelele de socializare.

Paul Surugiu a povestit și că, deși mama sa este născută în decembrie, o sărbătoresc abia în ianuarie – o tradiție care s-a păstrat în familia lor de-a lungul anilor.

„Oricum, mama este născută în decembrie și o celebrăm în ianuarie, de fiecare dată! Tot ea se bucură permanent de dragostea pe care oamenii mi-o poartă, asta fiind, cumva, cea mai puternică reușită a ei! Îmi va ține pumnii și anul acesta, în turneul de colinde!”, a spus Paul Surugiu.

Cum a fost copilăria cântărețului

În trecut, artistul povestea cu emoție despre copilăria sa frumoasă și despre felul în care părinții au făcut tot posibilul să îi ofere o viață fără griji. Din păcate, tatăl lui Paul Surugiu a murit în 2010, iar de atunci a rămas doar cu mama sa.

„Fiind duminică, m-am dus cu gândul la părinții mei! Ce poveste de dragoste frumoasă, cu echilibru și cu un țel precis al vieții lor – acela de a mă vedea pe mine împlinit prin menirea mea, cea de artist! Și-au unit tăcerile și bucuriile și au trăit ani frumoși împreună, în care au muncit, au luptat și s-au sacrificat pentru copilul lor!”, a spus Fuego.

El a continuat: „Mai jos sunt ei doi, în perioada de dinainte de căsătorie, dar și după ce m-au avut pe mine! Doi oameni sensibili, buni, calzi, cu sufletul deschis și cu omenie de dat și la alții! Din păcate, în 2010, la doar 58 de ani, tata a plecat dintre noi și ne veghează de undeva, iar noi, de aici, suntem mereu cu gândul la el!

Uneori o văd pe mama plângând și îmi dau seama cât de mult îi lipsește și în prezent! Prețuiți-vă părinții, cât timp sunt lângă voi! Vă doresc o duminică de poveste!”

Cum se bucură mama lui Fuego de succesul fiului ei

Fuego a mărturisit că mama sa se bucură cel mai mult de dragostea pe care publicul i-o arată. Artistul spune că pentru ea, aceasta este cea mai mare mulțumire, fiind mereu alături de el, chiar și de la distanță.

„Tot ea se bucură permanent de dragostea pe care oamenii mi-o poartă, asta fiind cumva cea mai puternică reușită a ei! Îmi va ține pumnii și anul acesta în turneul de colinde! Mai jos vă las lista orașelor, să veniți să ne vedeți! Las și orașele din octombrie, unde voi concerta alături de Ansamblul Transilvania!”, a precizat cântărețul, conform b1tv.ro.