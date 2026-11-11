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Ce a făcut cu banii câștigați în America fiica lui Liviu Vârciu! Carmina i-a cheltuit pe toți

După trei luni petrecute în America, Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, s-a întors recent în România. Tânăra a lucrat într-o ciocolaterie, iar acum a a povestit cum a fost aventura de peste ocean și ce a făcut cu toți banii pe care i-a câștigat.

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 10:42 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 11:51
Fiica lui Liviu Vârciu a lucrat în America trei luni | arhiva
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Pentru Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, vara aceasta a venit cu o experiență cu totul nouă. Tânăra a ales să iasă din zona de confort și să plece în America, la începutul verii, prin intermediul programului Work and Travel. Timp de trei luni, aceasta a avut ocazia să descopere cum este viața peste ocean, să lucreze într-o ciocolaterie și să se împartă între două locuri de muncă.

Cum a fost experiența din America pentru Carmina, fiica lui Liviu Vârciu. Pe ce a cheltuit banii câștigați

După ce s-a întors în România, Carmina a vorbit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre perioada petrecută în America. Tânăra consideră că a fost o experiență importantă pentru dezvoltarea sa și spune că nu ar ezita să o repete, mai ales că a rămas cu multe amintiri frumoase și lecții de viață.

Cele trei luni petrecute peste ocean nu i-au adus doar experiențe noi, ci și câștiguri pe care Carmina a ales să le folosească pentru lucrurile care îi plac. Întrebată ce s-a întâmplat cu banii obținuți din muncă, fiica prezentatorului a recunoscut că nu a reușit să pună mare lucru deoparte. Aceasta i-a folosit pentru mâncare, haine, încălțăminte și produse de îngrijire personală.

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Cum a reacționat Liviu Vârciu când fiica lui a decis să plece în America

Plecarea Carminei peste ocean a fost un motiv de emoție și pentru părinții săi. În perioada în care tânăra se afla în America, reporterii de la Spynews.ro au discutat cu Liviu Vârciu, care ne-a spus că are încredere în fiica sa și că este convins că a luat o decizie bună.

La rândul ei, Carmina a dezvăluit că tatăl său a avut emoții pe tot parcursul șederii sale departe de casă. Atât prezentatorul, cât și mama tinerei au susținut-o însă și au avut încredere că se va descurca acolo de una singură.

Odată ajunsă înapoi în România, Carmina și-a dat seama că ar fi putut să le arate urmăritorilor săi mai multe imagini din perioada petrecută în America. Tânăra spune că și-ar fi dorit să realizeze mai multe videoclipuri, însă programul încărcat nu i-a permis acest lucru.

carmina varciu cu flori langa ea
liviu varciu cu fiica lui

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