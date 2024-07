Fiica lui Liviu Vârciu, replică acidă după zvonurile că prezentatorul ar fi nemulțumit că ea nu muncește. Din ce își câștigă banii

Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu a dat cărțile pe față după ce s-a scris că ar trăi din banii părinților. Cu ce se ocupă tânăra la 22 de ani.

Zvonurile că Liviu Vârciu ar fi nemulțumit că fiica lui cea mare trăiește pe banii părinților, au făcut-o pe tânără să izbucnească. Carmina a oferit o replică acidă în mediul online și a făcut lumină în cazul finanțelor sale. La doar 22 de ani, aceasta spune că are propria afaere din care câștigă foarte bine.

Din ce câștigă bani Carmina, fiica lui Liviu Vârciu. Cu ce se ocupă tânăra

Într-un videoclip postat pe contul ei de TikTok, Carmina a oferit mai multe detalii despre situația ei financiară. Aceasta a dezvăluit că are o afacere alături de iubitul ei care merge foarte bine.

De asemenea, ea este și creator de conținut iar anumite colaborări îi rotunjesc veniturile.

Fiica lui Liviu Vârciu a ținut să precizeze că mai apelează la ajutorul părinților ei în cazuri extreme și că mama ei îi este alături la fel ca prezentatorul TV.

„În primul rând, o să încep cu faza aia cu „Nu mai credeți tot ce vedeți pe Internet pentru că nu este ok” (...) Eu îmi câștig banii singură de mult timp, am o afacere împreună cu prietenul meu de mult timp, care merge foarte bine. Sunt creator de conținut, am diverse campanii și trei la mână, nu înțeleg de unde până unde ar fi problema oricui dacă le-aș cere și în momentul de față bani părinților mei. Nu le cer, stați liniștiți, muncesc, nu stau pe TikTok toată ziua, de asta nici nu am timp uneori să postez, de aia nici nu sunt atât de activă pentru că nu îmi permite timpul, nu am timpul necesar. Am foarte multe chestii de făcut, am o grămadă de proiecte de rezolvat, nu-mi arde mie să frec menta pe TikTok”, a spus Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, pe rețelele sociale.

Carmina este studentă la jurnalism, dar nu vrea să devină ziaristă

Carmina Vârciu este fiica mea mare a lui Liviu Vârciu dintr-o relație anterioară cu Ami Teiceanu. Tânăra a locuit în Arad, iar odată cu începerea cursurilor universitare, s-a mutat în București. S-a înscris la Facultatea de Jurnalism, însă consideră că nu i se potrivește:

„N-am terminat încă facultatea, sunt studentă la Jurnalism, dar nu vreau să fiu ziaristă. Nu că mi se pare greu, dar nu-mi place, n-am învățat nimic la facultatea asta. Iar dacă nu îmi stârnește ceva atenția, nu mai stau.

O să termin însă facultatea, trebuie să închei studiile, să am o facultate în viață, dacă tot am început-o. Sincer, însă, n-am știu că nu mi se potrivește. Mai bine să fii artist! Pe plan profesional, momentan mă ocup de campaniile online”, a declarat tânăra pentru o publicație mondenă.

Aceasta se mutase în urmă cu doi ani în capitală, unde tatăl său i-a făcut cadou un apartament. Însă tânăra nu s-a obișnuit în București și s-a întors în Arad să fie alături de mama sa. Deși îi plăcea să fie independentă, „stăpână” în propriul apartament, Carmina a decis să se întoarcă în Arad și să fie alături de mama sa.