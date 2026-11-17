Tensiunile dintre Marian Grozavu și Mattia Carnessali au escaladat după ce fostul concurent de la „Insula Iubirii” a comentat apropierea dintre ispita italiană și Bianca Dan. Deranjat de declarațiile lui Marian, Mattia l-a catalogat drept frustrat, însă acesta nu a rămas indiferent și i-a oferit un răspuns pe măsură. În replica sa, Marian a făcut referire la discreție, demnitate și la calitățile care definesc cu adevărat un bărbat.
Ce îi transmite Marian Grozavu lui Mattia Carnessali
Marian Grozavu a explicat că nu se consideră în competiție cu Mattia Carnessali și că nu vede niciun motiv pentru care între ei ar trebui să existe o rivalitate. Fostul concurent a punctat că adevărata valoare a unui bărbat nu stă în invitațiile la cină sau în atenția pe care o primește din partea unei femei. Totodată, acesta a ținut să clarifice și ce crede despre acuzațiile potrivit cărora ar fi frustrat și nesigur.
Marian Grozavu a făcut declarații și despre fosta sa iubită, Bianca Dan, subliniind că aceasta are libertatea de a face propriile alegeri și că nu i-a pus niciodată la îndoială acest drept. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a explicat că simplul fapt că își spune punctul de vedere sau reacționează într-un anumit context nu înseamnă că este măcinat de frustrări sau că nu a reușit să meargă mai departe cu viața sa.
Marian Grozavu și-a încheiat mesajul pentru Mattia Carnessali urându-i mult succes, dar nu înainte de a-i atrage atenția să nu interpreteze discreția drept slăbiciune. Fostul concurent a declarat că este împăcat cu sine, știe foarte bine ce a oferit și nu consideră că trebuie să demonstreze ceva cuiva. Acesta preferă să lase timpul și faptele să vorbească de la sine.
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