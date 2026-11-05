Marian Grozavu de la Insula Iubirii vorbește despre relația cu noua iubită! I-a cunoscut copilul: ”Îmi place educația lui”

Marian Grozavu și-a refăcut viața sentimentală și trăiește o nouă poveste de dragoste alături de Lorena. Fostul concurent de la Insula Iubirii a vorbit despre femeia care i-a atras atenția și a dezvăluit cum a început relația lor. Noua parteneră este mamă de băiat, iar Marian ne-a povestit și cum s-a înțeles cu fiul acesteia, pe care l-a cunoscut deja.

După o perioadă în care a preferat să fie discret în privința vieții sentimentale, Marian Grozavu pare să-și fi găsit din nou fericirea. Fostul concurent de la Insula Iubirii trăiește o poveste de dragoste alături de Lorena, iar acum a oferit noi detalii despre relația lor. În exclusivitate pentru Spynews.ro, acesta a povestit ce l-a atras la actuala parteneră și cum au ajuns să formeze un cuplu.

Marian Grozavu, despre relația cu Lorena. Ce l-a atras la noua iubită

La început, Marian Grozavu a preferat să nu ofere prea multe informații despre femeia din viața lui, menționând doar că se află într-o perioadă în care încearcă să o cunoască mai bine. Între timp, lucrurile au evoluat, iar fostul concurent de la Insula Iubirii vorbește deschis despre relația în care se află. Acesta ne-a explicat că apropierea dintre ei a venit firesc și că nu a fost nevoie de gesturi spectaculoase pentru a se cuceri reciproc. Mai mult, naturalețea și autenticitatea Lorenei au fost printre lucrurile care l-au făcut să o îndrăgească.

Actuala parteneră a lui Marian Grozavu nu este o persoană publică și activează într-un domeniu în care majoritatea sunt bărbați. Tocmai acest aspect l-a surprins plăcut pe fostul concurent de la Insula Iubirii, care apreciază felul în care Lorena reușește să-și păstreze feminitatea, în ciuda programului încărcat și a responsabilităților pe care le are la locul de muncă.

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Marian Grozavu l-a cunoscut deja pe băiețelul iubitei sale

Lorena are un băiețel dintr-o relație anterioară, iar Marian Grozavu a avut deja ocazia să-l cunoască. Fostul concurent de la Insula Iubirii are o impresie foarte bună despre fiul partenerei sale și apreciază felul în care acesta a fost educat.

Faptul că Lorena este deja mamă nu îl sperie pe Marian Grozavu. Din contră, acesta privește situația ca pe un lucru firesc. Cei doi nu pun presiune unul asupra celuilalt, iar lucrurile au evoluat în așa fel încât nu mai simt nevoia să-și ascundă povestea de dragoste. În prezent, se afișează împreună și se comportă ca orice alt cuplu.

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