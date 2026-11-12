Cum i-a schimbat viața apropierea de Dumnezeu Emmei de la ZU. Ce a înțeles vedeta despre lucrurile care contează cu adevărat

Emma de la ZU a vorbit despre transformarea profundă prin care a trecut după ce s-a apropiat de Dumnezeu și despre felul în care credința i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Vedeta a dezvăluit ce a descoperit despre adevărata menire a omului și ce contează cu adevărat pentru ea în această perioadă.

Emma Ștefan, cunoscută de public drept Ema de la ZU, și-a făcut remarcată prezența în peisajul media din România, fiind apreciată pentru stilul său energic și carismatic. De-a lungul timpului, aceasta a cochetat și cu televiziunea și divertismentul, dincolo de activitatea sa din radio. Pe plan personal, vedeta trăiește o poveste de dragoste de lungă durată alături de artistul Tavi Colen, relația lor fiind una discretă, departe de expunerea excesivă.



Emma de la ZU, o transformare după apropierea de Dumnezeu

Ema a mărturisit că, asemenea oricărui om, se confruntă uneori cu stări de furie, nemulțumire sau dezamăgire, însă încearcă să privească totul dintr-o altă perspectivă. În prezent, vedeta acordă o importanță tot mai mare impactului pe care îl are asupra celor din jur și își dorește ca fiecare persoană care îi iese în cale să rămână cu o energie pozitivă în urma interacțiunii cu ea.

Ema mărturisește că a început să acorde tot mai multă atenție modului în care se raportează la cei din jur și stării pe care le-o transmite. Pentru vedetă, lucrurile materiale și aparențele trec în plan secund, fiind convinsă că ceea ce rămâne cu adevărat în amintirea oamenilor este felul în care i-ai făcut să se simtă.

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Ema spune că transformarea sa este strâns legată de apropierea de Dumnezeu și de felul în care a început să își înțeleagă mai bine propriile emoții și relațiile cu cei din jur. Vedeta consideră că oamenii au, printre altele, menirea de a le oferi celorlalți sprijin și de a-i face să se simtă mai puțin singuri, chiar și fără să le ofere soluții concrete pentru problemele lor. Pentru ea, nicio întâlnire nu este întâmplătoare, iar uneori un simplu gest de ascultare și înțelegere poate avea o însemnătate aparte.

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