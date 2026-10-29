Cum s-au îmbrăcat vedetele la una dintre cele mai importante petreceri! Ramona Olaru și Codruța Filip, apariții îndrăznețe

Aseară, în Capitală, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente ale anului din lumea mondenă și a showbizului românesc, unde vedetele au atras toate privirile cu ținutele alese. Ramona Olaru și Codruța Filip s-au numărat printre aparițiile îndrăznețe ale serii, mizând pe outfituri sexy, în timp ce alte vedete au optat pentru rochii elegante și apariții spectaculoase.

Vedetele au strălucit la propriu la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, unde ținutele elegante și aparițiile îndrăznețe au atras toate privirile. Dress code-ul serii, „A Touch of Gold”, a fost o sursă de inspirație pentru invitați, care au ales outfituri spectaculoase și detalii aurii. Avem imagini de la eveniment și vă arătăm ce au purtat vedetele!

Ramona Olaru și Codruța Filip, apariții îndrăznețe

Oana Roman a ales o ținută extrem de elegantă, formată dintr-o rochie aurie cu corset, care i-a evidențiat talia, mai ales după ce a slăbit peste 20 de kilograme. Elegantă și rafinată, vedeta și-a accesorizat ținuta cu o pereche de pantofi negri, cu un detaliu auriu, dar și cu o geantă în ton cu rochia. Pentru un plus de eleganță, Oana Roman a optat pentru părul prins și o pereche de cercei supradimensionați, în ton cu întregul outfit.

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Ramona Olaru a fost una dintre aparițiile serii, atrăgând toate privirile cu o ținută îndrăzneață, care i-a pus în evidență silueta impecabilă. Vedeta a ales o pereche de pantaloni scurți negri din catifea, cu detalii din dantelă, pe care i-a asortat cu un top negru, accesorizat în același stil. Pentru a completa lookul, Ramona a optat pentru părul prins, pantofi negri și o geantă asortată, respectând totodată dress code-ul „A Touch of Gold” prin două brățări aurii supradimensionate. Cu o apariție sexy și sofisticată, vedeta a fost, fără îndoială, una dintre cele mai admirate prezențe ale serii.

Romanița Iovan a atras atenția printr-o ținută extrem de elegantă și sofisticată. Vedeta a ales o pereche de pantaloni negri cu paiete, pe care i-a asortat cu o maletă elegantă, în nuanțe de negru și auriu. A completat ținuta cu sandale negre decupate și o geantă în tonuri de negru și auriu, respectând subtil dress code-ul serii. Întreaga apariție i-a pus în valoare eleganța și rafinamentul, demonstrând că simplitatea, combinată cu detalii strălucitoare, poate crea un look de efect.

Carmen Brumă a ales o rochie extrem de elegantă, în nuanțe de bej, cu detalii aurii și o trenă care a oferit ținutei un plus de rafinament. Rochia mulată pe corp i-a evidențiat silueta bine lucrată, conturând o apariție sofisticată și feminină. Vedeta și-a prins părul într-un coc elegant și a accesorizat ținuta cu o geantă de dimensiuni mici, în ton cu rochia, dar și cu o pereche de cercei supradimensionați, care au completat perfect întregul look.

Codruța Filip a fost, de asemenea, o apariție care ne-a luat prin surprindere, artista optând pentru o ținută mult mai îndrăzneață decât cele cu care ne-a obișnuit. Deși, la prima vedere, rochia părea una simplă, aceasta ascundea un detaliu spectaculos: o crăpătură generoasă, care urca până la nivelul șoldului și îi oferea ținutei un aer senzual. Realizată din catifea neagră, cu un croi tip maletă și o broderie aurie în partea de jos, rochia a respectat tema serii. Codruța și-a prins părul într-un coc elegant și a ales o geantă neagră, completând o apariție sofisticată, care a atras toate privirile.

Lucian Viziru și soția sa au făcut echipă bună și din punct de vedere vestimentar, cei doi optând pentru ținute elegante, care s-au completat perfect. Actorul a ales un sacou și o cămașă albă, pe care le-a asortat cu o pereche de pantaloni negri, mizând pe un look clasic și rafinat. Soția sa a preferat o ținută mai îndrăzneață, formată dintr-un top negru din mătase, cu un decolteu generos, și o pereche de pantaloni eleganți, cu paiete, pe care i-a completat cu încălțări negre. Cei doi au arătat foarte bine împreună, demonstrând că eleganța și stilul personal pot face o combinație reușită.





Alina Sorescu a fost și ea una dintre aparițiile elegante ale serii, artista optând pentru un costum negru, pe care l-a accesorizat cu un element de tip corset, în nuanțe aurii, care a oferit ținutei un plus de originalitate și strălucire. Pentru coafură, vedeta a ales un wet look, care s-a potrivit perfect cu stilul sofisticat al întregului outfit. Elegantă și rafinată, Alina Sorescu a avut o apariție de efect, respectând totodată tema serii prin accentele aurii.

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