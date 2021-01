20 de ani de la primul film "American Pie". Cât s-au transformat actorii și ce spune vedeta care a ajuns să arate așa

În 2019, când actorii au sărbătorit 20 de ani de lansarea primului film al seriei, aceștia s-au reunit și arată total schimbați.

Jason Biggs (Jim Levenstein)

Pentru el, rolul din American Pie i-a adus un success imens și astfel a reușit să se lanseze în lumea actoriei. După American Pie, el a mai jucat în alte filme faimoase precum The Graduate, Over Her Dead Body și Eight Below.

Seann William Scott (Steve Stifler)

Seann s-a axat mai mult pe filme de comedie. Actorul a jucat și în Bulletproof Monk, Role Models și Mr. Woodcock. De asemenea, el a jucat și în filmul regizat de Courtney Cox, intitulat Just Before I Go.

Alyson Hannigan (Michelle Flaherty)

Michelle din American Pie a mai avut un rol care a consacrat-o, cel din serialul How I Met Your Mother. Starul a jucat și în Buffy.

Shannon Elizabeth (Nadia)

Frumoasa Shannon Scary Movie, Jay and Silent Bob Strike Back, Love Actually și Tomcats. De asemenea, ea a primit și un rol în serialul That ’70s Show. Între 2006 și 2010, actrița a jucat la numeroase competiții de poker din lume și a câștigat multe dintre ele.

Chris Klein (Chris ‘Oz’ Ostreicher)

După American Pie, Chris a jucat în Just Friends, American Dreamz, dar și în filme de armată precum Day Zero și We Were Soldiers.

Thomas Ian Nicholas (Kevin Myers)

În 2015, Thomas l-a interpretat pe Walt Disney în filmul Walt Before Mickey și a jucat și în Grey’s Anatomy. De asemenea, actorul este și un foarte bun muzician, fiind unul extrem de pasionat.

Tara Reid (Vicky Lathum)

Tara a primit roluri în seriale și filme de renume precum Scrubs, Van Wilder and Josie și The Pussycats.

Mena Suvari (Heather Gardner)

Frumoasa Mena a jucat și în celebrul film American Beauty, Factory Girl, Chicago Fire și American Horror Story. De atunci, actrița a devenit un simbol al frumuseții și în prezent lucrează și ca model.

Eugene Levy (Noah Levenstein)

Actorul din rolul de tată din American Pie a mai jucat și în Finding Doory și Goon și tot el este creatorul seriei de success Schitt’s Creek.