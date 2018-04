A lucrat ca vopsitor și muncitor necalificat în străinătate. Uddi, în exclusivitate, despre reușita în viață: ”Drumurile mele m-au dus toate către muzică”

Acum este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti din ţară, dar ce meserie a avut înainte de să devină celebru, nu ştie nimeni. Uddi a povestit în exclusivitate, la Antena Stars, cum a ajuns el atât de cunoscut dar şi cine l-a încurajat.

"Am inceput destul de tarziu, pe la 23 de ani, dupa ce parte din adolescenta am lucrat in strainatate. Am avut vreo cinci, șase job-uri în țară, am fost și muncitor necalificat, am lucrat la o firmă de distribuție de presă", a povestit Dragoș Udilă, într-un interviu la Antena Stars.

"După o serie de încercari nereusite, tot raul a fost spre bine pentru ca asa am fost la X Factor, asa am avut un contract, dar și colaborari cu cei mai mari artisti din tara", mai spune Uddi, artistul care a dat lovitura cu piesa "Ipotecat", alături de Delia.

"Tata imi spunea: bai cu muzica asta o sa mori de foame. fa muzica poapulara,,, mama spunea: mama trb sa muncesti sa ai vechime pe cartea de munca, si eu am spus da, da, da. Se pare ca drumurile mele m-au dus toate catre muzica", a mai spus artistul.