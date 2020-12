Stella Tennant a murit brusc, la 50 de ani, după ce a făcut istorie. Lumea modei plânge fotomodelul care impresiona prin frumusețe

Stella Tennant s-a retras din activitate în 1998

În 1998, ea s-a retras de pe podium, fiind însărcinată cu primul ei copil. Ea s-a căsătorit cu fotograful francez David Lasnet în 1999 și au avut împreună 4 copii.

Tennant era cunoscută pentru apariția ei androgină și faptul că era de descendență regală. Ea era nepoata ducelui de Devonshire, Andrew Cavendish. Stella a apărut pe podium și la ceremonia de încheire a Jocurilor Olimpice de la Londra în 2012 alături de Naomi Campbell și Kate Moss.

Stella a promovat ideea de diminua impactul modei și a fabricării hainelor asupra mediului înconjurător din cauza poluării excesive. De asemenea, ea a spus în repetate rânduri că își folosește hainele din anii 90 și încearcă să cumpere cât mai puține lucruri noi.

După aflarea cumplitei vești, casa de modă Versace i-a adus un omagiu frumoasei Stela cu o postare pe Twitter în care anunțau că s-a stins din viață muza lui Gianni Versace.

Versace is mourning the death of #StellaTennant. Stella was Gianni Versace’s muse for many years and friend of the family. We will miss you forever Stella. Rest In Peace.



Stella Tennant for Atelier Versace SS 1996, ph. Richard Avedon @Avedon pic.twitter.com/9tZqwMATzn