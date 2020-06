„Marea noastră artistă a plecat să le cânte îngerilor”! Georgeta „Gigi” Marga s-a stins din viață, pe un pat de spital din New York

„O veste trista. Azi, 9 iunie 2020, in jurul orei 9 A.M., a plecat sa le cante ingerilor marea noastra artista Georgeta „Gigi” Marga. Avea 91 de ani impliniti pe 22 aprilie a.c. si s-a stins pe un pat de spital din New York, dupa ce supravietuise pandemiei cu Corona Virus.

Am impartit scena in urma cu mai bine de 40 de ani, am facut turnee impreuna, iar destinul a facut sa ne reintalnim in America, unde m-am ingrijit personal sa aiba o batranete decenta, desi Gigi a ramas tanara intotdeauna prin spiritul si cantecele ei.

Pot sa va spun ca nu am cunoscut vreodata o artista atat de generoasa. Ne-a daruit totul, a adus bucurie in sufletele a milioane de romani si nu a cerut niciodata ceva in schimb.

Gigi s-a stins la fel de modest cum a trait si o soarta nedreapta a facut sa nu aiba parte nici macar de o ceremonie funerara de ramas bun, pe care ar fi meritat-o din plin. Dumnezeu s-o ierte si s-o odihneasca in pace”, a scris, pe Facebook, Culian Grigore Luca.