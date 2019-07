Actorii Jada Pinkett Smith şi Will Smith au lansat o companie multimedia numită Westbrook Inc.

Actorii Jada Pinkett Smith şi Will Smith au anunţat miercuri că au pus bazele unei companii multimedia, numită Westbrook Inc., potivit Variety.

Compania va sprijini proiecte noi, dar şi unele existente, inclusiv conţinut digital, filme şi programe de televiziune.

Westbrook Inc. va începe să lanseze conţinut luna aceasta.

Soţii Smith au transmis: „Cu echipa noastră incredibilă formată din familie şi vechi parteneri de afaceri, misiunea Westbrook Inc. este să ofere idei pozitive, artă şi produse care să motiveze următoarea generaţie de artişti să facă bine în lume”.

Nou înfiinţatele Westbrook Studios vor pune accent pe dezvoltarea de lungmetraje, seriale pentru televiziune şi documentare. În prezent, studiourile produc serialul Facebook Watch „Red Table Talk”, cu Jada Pinkett Smith, Willow Smith şi Adrienne Banfield-Norris.

Compania, sub conducerea lui Lukas Kaiser şi Sadao Turner, va fi responsabilă pentru conturile social media ale lui Will Smith, Jada Pinkett Smith, „Red Table Talk” şi brandul de apă al lui Jaden Smith, Just Water.

Studiouri subsidiare, ca Overbrook Entertainment, Red Table Talk Enterprises, Westbrook Studios, Westbrook Media, şi firma Good Goods vor sta sub umbrela Westbrook Inc.

Overbrook Entertainment, fondată de Will Smith şi James Lassiter, a generat aproximativ 4 miliarde de dolari în box office începând cu anul 1997. A fost implicată în filme ca „Men in Black II”, „Hitch” şi „I Am Legend”.

Sursa : news.ro