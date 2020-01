Un actor din serialele „Highlander” și „Friends” s-a sinucis, la 51 de ani! Cum l-a găsit soția lui

Partenera de viață a actorului l-a găsit fără suflare, sâmbătă, și a chemat ambulanța. Echipajul de intervenție nu a mai putut decât să îi declare decesul.

Stan Kirsch, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Richie Ryan în „Hughlander”, a jucat în „Friends” rolul lui Ethan, un tânăr care a avut o aventură cu Monica, interpretată de Courteney Cox.

Actorul a apărut în „Friends” în episodul „The One with the Ick Factor”, din anul 1995.

Stan Kirsch l-a mai interpretat pe Locotenentul Ferrari în „JAG”, timp de cinci sezoane.