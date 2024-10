Actrița din Friends care a decedat la vârsta de 79 de ani. În ce seriale și filme a mai jucat

Teri Garr, o actriță de talie mondială, cunoscută pentru roluri memorabile în filme precum Tootsie, Young Frankenstein și popularul serial de televiziune Friends, a decedat la vârsta de 79 de ani.

Potrivit declarațiilor date de publicistul ei pentru Associated Press, actrița a murit înconjurată de familie și prieteni, suferind de scleroză multiplă, boală cu care fusese diagnosticată în 2002.

Debutul unei cariere impresionante în film și televiziune

Teri Garr și-a început cariera artistică în anii ’60, apărând inițial ca dansatoare în diverse filme și show-uri de varietăți. Cu toate acestea, nu și-a ascuns frustrarea față de statutul de „extra” în acele vremuri, subliniind într-un interviu din 2008 cât de greu era pentru o dansatoare să obțină o astfel de poziție. Prima ei apariție vorbită a venit în 1968, în filmul Head, alături de Monkees, producție la care a colaborat și celebrul Jack Nicholson, fostul său coleg de clasă.

Citește și: Mai multe persoane și doi medici, arestați în cazul decesului lui Matthew Perry. Ce i s-ar fi întâmplat actorului din Friends

Articolul continuă după reclamă

Roluri emblematice în cinema

În anii ’70, cariera ei a luat avânt odată cu rolurile în filmele The Conversation de Francis Ford Coppola, Oh, God! de Carl Reiner și comedia celebră a lui Mel Brooks, Young Frankenstein. Garr a avut parte de o altă experiență memorabilă în 1977, interpretând-o pe soția lui Richard Dreyfuss în filmul SF al lui Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind.

Decada anilor ’80 i-a adus unul dintre cele mai importante momente din carieră: rolul din Tootsie, în care a jucat alături de Dustin Hoffman, i-a adus o nominalizare la Oscar. Alte apariții notabile din acea perioadă includ One From the Heart, The Sting II și After Hours de Martin Scorsese, dar și rolul din Mr. Mom, unde a jucat alături de Michael Keaton.

Succesul în televiziune și perioada Friends

În anii ’90, Teri Garr a devenit cunoscută publicului de televiziune datorită rolului ei în Friends, unde a interpretat-o pe mama biologică a lui Phoebe Buffay, personaj jucat de Lisa Kudrow. A mai avut apariții notabile și în filme precum Prêt-à-Porter de Robert Altman, Dumb and Dumber, Michael și Dick.

Într-un interviu din 2008, Garr a vorbit deschis despre dificultatea de a găsi roluri bine scrise pentru femei. „Femeile nu sunt luate în serios. Dacă o femeie este inteligentă, amuzantă sau isteață, oamenii sunt speriați de asta și nu scriu astfel de roluri”, spunea ea.

Citește și: Actorii principali din serialul Friends și-au luat la revedere de la Mathew Perry, într-o ceremonie privată. Imagini emoționante

Lupta cu scleroza multiplă și rolul de activistă

În 2002, Teri Garr a făcut public diagnostic său de scleroză multiplă, explicând că vrea să ajute persoanele aflate în situații similare să știe că „nu sunt singure și că există motive pentru a fi optimist, întrucât opțiunile de tratament sunt disponibile”. A devenit, astfel, ambasadoare națională pentru National Multiple Sclerosis Society, militând pentru conștientizarea și sprijinul acordat celor care se confruntă cu această boală.

În 2006, Garr și-a publicat autobiografia, Speedbumps: Flooring It Through Hollywood, în care a descris momentele definitorii din cariera sa și provocările medicale cu care s-a confruntat. Tot în 2006, regizorul Paul Feig, cunoscut pentru comediile Bridesmaids și The Heat, a lucrat cu Garr în comedia Unaccompanied Minors, și a adus un omagiu emoționant pe rețelele de socializare: „Oh, este devastator. Teri era o legendă. Atât de amuzantă, frumoasă și amabilă. Am avut onoarea de a lucra cu ea și era tot ceea ce visam să fie.”

Teri Garr rămâne o figură iconică, celebrată nu doar pentru talentul său, ci și pentru sinceritatea și umanitatea cu care și-a trăit atât succesul, cât și luptele personale, lăsând o moștenire puternică în industria filmului și a televiziunii.