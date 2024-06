Actrița Marilena Chelaru susține că toată lumea a uitat-o. Prin ce a trecut în ultimii ani și cu ce probleme de sănătate se luptă

Marilena Chelaru, actrița cu o carieră de câteva decenii în spate, s-a retras de mai mulți ani din lumina reflectoarelor, iar acum se pare că se confruntă cu mai multe probleme.

Celebra actriță, acum în vârstă de 64 ani, suține că toată lumea a uitat-o și se străduiește să trăiască cu o pensie extrem de mică, abia făcând față cheltuielilor.

Actrița a suferit patru AVC-uri și se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Marilena Chelaru obișnuia să anime publicul cu umorul ei și a făcut istorie în televiziune, făcând parte din Grupul Vouă la începutul anilor 2000.

Ce mai face acum și cu ce se ocupă Marilena Chelaru

Chiar dacă la acea vreme actrița a câștigat bani frumoși din actorie și din sketch-urile cu Grupul Vouă, la momentul actual, de când e pensionară, Marilena Chelaru se descurcă foarte greu cu cheltuielile, în special de când are nevoie de un tratament costisitor.

După ce a făcut o țară întreagă să râdă și a adus umorul în multe emisiuni de televiziune, acum ea se simte uită de toți cei care obișnuiau să stea în compania ei în trecut.

Problemele ei de sănătate s-au agravat în ultimii ani, după ce în aprilie 2023 actrița a suferit cel de-al patrulea AVC. Marilei Chelaru îi este acum din ce în ce mai greu să își mențină starea de sănătate în parametrii normali, în special de când are o pensie atât de mică cu care abia se întreține.

În 2023, Marilena Chelaru a fost la un pas de moarte, după ce suferit 4 atacuri cerebrale în aceeași zi. În trecut, actrița a mai spus că suferă și de probleme cardiace de mai mulți ani.

„Mă sună lumea de nu mai știe de ea… da, de unde… nu mă mai sună nimeni, știi ce e aia? Nu mă mai sună nimeni, și-au făcut interesele cu mine…', a dezvăluit Marinela Chelaru pentru redacția.ro.

Din cauza problemelor de sănătate pe care trebuie să le trateze, actrița cheltuie mai bine de jumătate din pensie pe tratement.

„Aștept recalcularea, mi-a mai mărit-o și aștept acum… am 2.000 de lei și si am avut 1.400 de lei, acum câteva luni mi s-a mărit. Mă costă foarte mult medicamentele. Mai mult de 10 de milioane. La cât îmi e de rău, nu știu dacă îmi e mai dor de scenă. Nu mai interesează pe nimeni de mine. Când am fost bună i-a interesat”, a mai adăugat actrița pentru sursa citată, potrivit Viva.

Chiar dacă a trecut prin momente dificile, actrița spunea anul trecut că i-ar plăcea foarte mult să mai poată munci și să se întoarcă din nou pe scenă sau chiar să se întoarcă la catedră și să fie din nou profesoară.

În prezent, starea ei de sănătate este una stabilă și continua să aibă grijă de ea, luând tratamentul de care are nevoie.