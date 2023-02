Adrian Daminescu a primit un diagnostic crunt de la medici. Cu ce boală s-a confruntat artistul: „Sunt slăbit după tratament”

În urmă cu doi ani Adrian Daminescu a primit un siagnostic crunt: cancer pulomonar. Acum, artistul spune că nu mai este sub tratament. Deși în prezent este slăbit, interpretul melodiei „Și m-am îndrăgostit de tine", își dorește să se întoarcă pe scenă.

Pentru Antena Stars Adrian Daminescu a precizat că nu mai este sub tratament și că așteaptă să-și revină după citostatice.

Adrian Daminescu, mărturisiri despre boala cu care s-a confruntat

„Nu mai sunt sub tratament, totul a trecut și este foarte bine. Este foarte bine, numai că după un tratament ca acesta ești foarte slăbit, dar asta o să treacă. O să îmi revin!”, a mărturisit cântărețul, potrivit Spynews.ro.

Artistul a prcizat că a aflat diagnosticul în urmă cu 2 ani:

„Acum doi ani de zile am aflat, undeva prin iunie. Am început tratamentul și am dus tot tratamentul până la capăt, cu tot cu citostatice și cu tot ce trebuie. Sunt în România, am avut niște doctori extraordinari, au fost îngerii chinurilor mele”, a mai adăugat el.

Cântăețul a spus că nu a renunțat la ideea de a se întoarce pe scenă.

„Acum sunt bine. Am cancer la plămâni. Mă voi întoarce pe scenă, nu am renunțat. Acum am însă o perioadă de post tratament, în care trebuie să stau mai cuminte”, a declarat Adrian Daminescu pentru Impact.

Cântărețul le-a dat un sfat celor care se confruntă cu această boală.

"Să le dea Dumnezeu putere și să nu creadă în boală, în nenorociri. Vindecarea și chiar și boala vin de la cap. Eu și acum fumez, asta simt să fac. Boala te învinge dacă crezi în ea", a mai spus solistul, potrivit sursei menționate anterior.

Printre cele mai cunoscute melodii ale lui Adrian Daminescu sunt: "Și m-am îndrăgostit de tine", "Eu te voi iubi", "Într-o zi!", "România", "Fata cu ochi verzi", "Ochii tăi" sau "Îmi spui vorbe-n vânt".

În anul 2020 Adrian Daminescu a cântat pe scena Finalei X Factor, alături de cea care a și câștigat competiția, Andrada Precup.

