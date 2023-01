Cu ce boală se confruntă Gabriela Cristea. Vedeta spune că totul a început din cauza epuizării. Despre ce este vorba

Gabriela Cristea este destul de discretă în ceea ce privește viața personală, însă nu ezită să își țină la curent fanii cu evenimentele importante pentru ea și familia ei. Moderatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii este destul de activă pe rețelele sociale, unde publică des imagini cu soțul și cele două fiice ale lor.

Mai mult decât atât, vedeta se folosește de mediul online pentru a-și informa prietenii virtuali cu noutățile din viața ei. În urmă cu ceva timp, prezentatoarea TV își anunța urmăritorii de pe Instagram că se confruntă cu probleme de sănătate despre care nu a vorbit prea mult.

De curând, Gabriela Cristea și-a luat inima în dinți și a discutat, fără ezitare, despre boala cu care se confruntă din cauza epuizării. Aceasta a vorbit într-un interviu pentru viva.ro despre afecțiunea sa.

Ce s-a întâmplat cu Gabriela Cristea din cauza epuizării. Vedeta se confruntă cu probleme de sănătate

Anul trecut, moderatoarea de la Mireasa - Capriciile Iubirii transmitea un mesaj îngrijorător pe rețelele sociale în ceea ce privește starea sa de sănătate. Acum, Gabriela Cristea s-a decis să împărtășească cu fanii boala cu care se confruntă din cauza epuizării.

Se pare că vedeta are o infecție în corp, care recidivează de fiecare dată când sistemul ei imunitar scade. Aceasta afecțiune a apărut din cauza epuizării. Prezentatoarea TV a susținut că munca, fără odihnă, i-a afectat sănătatea.

De asemenea, Gabriela Cristea a dezvăluit că încearcă să-i vina de hac afecțiunii de care suferă, având o alimentație corectă și consumând vitamine.

„Anul trecut am avut mai multe probleme de sănătate, și asta pentru că am muncit foarte mult și nu prea am avut timp să mă ocup de mine – am o infecție, se pare, în corp, care recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade. Încerc să rezolv aceste probleme și, apropo de întrebarea ta legată de oboseala emoțională, asta vine odată cu faptul că timpul este dușmanul nostru cel mai mare, dar și prietenul nostru cel mai mare, un paradox, evident.

În momentul în care nu mai faci față, din punctul de vedere al timpului, să poți să rezolvi toate problemele pe care le ai, atunci, evident, și clachezi, pentru că nu știi efectiv pe unde să scoți cămașa. Recunosc că am zile când aș vrea să mă clonez, poate chiar în trei ar fi ideal. Sunt sigură că, de fapt, m-aș clona în trei bucăți. Una dintre ele să se și odihnească pentru noi toate la un loc. Dar încerc să rezolv aceste probleme și încerc să-mi mențin imunitatea cât mai mult crescută prin alimentație și prin vitaminele pe care le iau.”, a povestit Gabriela Cristea, conform sursei citate mai sus.

„2022 a fost un an ca oricare altul, în care am evoluat foarte mult, în care am mai reușit să și respirăm pe ici, pe colo, în sensul că am mai plecat. A fost un an în care am încercat să ne regăsim cu toți cei apropiați nouă, pentru că, după doi ani în care am stat foarte multă vreme în casă, în sfârșit am putut să ieșim, să ne vedem, să ne îmbrățișăm, să vorbim față în față, ceea ce a însemnat enorm pentru noi toți. A fost anul în care ne-am relaxat foarte mult și în care ne-am redescoperit unii pe alții.”, a mai spus ea despre anul care a trecut.

