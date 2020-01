Adrian Minune în mijlocul unui scadal. Manelistul este acuzat de fapte penale

Potrivit Spynews.ro, "Regele Barbutului" a dezvăluit că a fost bătut la ordinul lui Adrian Minune. Episodul halucinant a avut loc chiar în timpul unui botez.

Adrian Minune l-ar fi invitat personal pe Oneață la un botez, în Capitală. Nimic nu avea să anunțe ce urma să se petreacă, mai ales că se afla la masă cu numeroase nume sonore din lumea lăutarilor.

Într-un moment neașteptat, un ospătar a venit la "Regele Barbutului" și i-a spus că șefa restaurantului ar dori să poarte cu discuţie, în următoarea parte a serii. După ceva timp, ospătarul a revenit din nou la masă! De data aceasta, să-l anunţe pe Oneaţă că a venit şefa restaurantului şi că e pregătită să poarte conversaţia menţionată anterior.

Ce a urmat este un adevărat film. Oneață a povestit chiar el totul: "Am ieşit afară să mă duc la birouri, am intrat în birouri, nu era nimeni. Am ţipat pe acolo *Şefa! Şefa!* şi când am văzut că nu răspunde nimeni, am plecat. Când să intru înapoi la petrecere, m-au chemat nişte bodyguarzi afară: *Nea Oneaţă, şefa e aici, te aşteaptă!* Şi când am ieşit din curte n-am mai fost întrebat *Ce faci? De unde eşti?* Ce-ai făcut* etc., ci am fost luat la bătaie cu pumni! Şase inşi pe mine!"