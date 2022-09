Adrian Mutu are conturile blocate din cauza unei datorii către Alexandra Dinu. Ce sumă trebuie să îi plătească fostei soții

Adrian Mutu a pierdut procesul cu Alexandra Dinu. Fosta soție a ajuns la capătul răbdărilor, iar, în această primăvară, a cerut ca veniturile lui să fie reținute până când își va achita datoria. Cum a ajuns în această situație cu femeia alături de care părea să trăiască cândva o poveste de dragoste.

Ce sumă îi datorează Adrian Mutu fostei soții. Cei doi s-au îndrăgostit la prima vedere

Judecătoria Buftea a decis să îi oprească conturile și salariul lui Adrian Mutu, după ce a pierdut procesul cu fosta soție. Antrenorul a fost chemat în fața instanței de Alexandra Dinu în urmă cu mai multe luni.

Adrian Mutu a fost acuzat de fosta sa soție că nu i-a plătit pensie alimentară copilului pe care îl au împreună. Adrian Mutu trebuie să îi plătească fostei soții suma de 123.254,15 euro și 419,78 lei, potrivit Spynews.

Alexandra Dinu și Adrian Mutu se cunosc din perioada copilăriei. Cei doi s-au îndrăgostit la prima vedere. Relația lor s-a încheiat la scurt timp după ce Alexandra l-a născut pe Mario, singurul lor copil.

Ce a declarat Adrian Mutu după două divorțuri

„Nu regret. Trecutul mă face să fiu cel care sunt azi", a spus Adrian Mutu.

Adrian Mutu este la cea de-a treia căsnicie după ce a dus-o, prima oară la altar, pe Alexandra Dinu și apoi pe Consuelo Gomez. Fostul fotbalist s-a căsătorit cu Sandra Bachici, iar ceremonia de semnare a actelor a avut loc pe o plajă din Cuba.

„Eu când am făcut alegerea am făcut-o la momentul respectiv, ce am simțit. După aia începi să te schimbi și să-ți dai seama că nu mai rezonezi cu persoana respectivă, a precizat Mutu. Încet, lucrurile se schimbă. Știi că de multe ori spui: ‘Bă, să stai cu o persoană diferită, că plus cu minus atrag’. Ok, la început. La început e mișto. După un timp te obișnuiești, te căsătorești, intervine monotonia, intră în casa ta inevitabil. Și obișnuința, mai ales. Atunci, dacă nu ai lucruri comune, ce faci?, a declarat Adrian Mutu.

Din căsniciile anterioare, Mutu are trei copii, un băiat în vârstă de 19 ani, împrenă cu Alexandra Dinu și două fete, de 15, respectiv 13 ani. Cu actuala soție, Mutu are un băiețel în vârstă de patru ani.

