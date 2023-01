Adriana Bahmuțeanu, portret de familie alături de George Restivan și băiatul acestuia. Ce au declarat în prima apariție televizată

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan formează unul dintre cele mai recente cupluri din showbiz-ul românesc și pare că trăiesc, acum, o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi și-au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, iar, în prima apariție televizată au împărtășit momentele prețioase cu publicul. Însă, nu a fost tot, pentru că cei doi au venit pe canapeaua emisiunii de la Antena Stars și cu băiatul omului de afaceri.

Adriana Bahmuțeanu, George Restivan și băiatul acestuia, tablou de familie

Apariția televizată a celor trei a fost cu atât mai inedită cu cât logodnicul Adrianei Bahmuțeanu s-a afișat alături de băiatul său, care s-a mutat în România, după câțiva ani în care a locuit în Statele Unite ale Americii. Cei trei au dat de înțeles că se înțeleg destul de bine unii cu alții, iar băiatul a reușit chiar să învețe limba română.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au mărturisit că și-au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, timp în care fie au plecat în vizită, fie s-au relaxat, potrivit declarațiilor din emisiunea de la Antena Stars, citate de Spynews.

Se pare că cei doi îndrăgostiți au avut parte de un an aglomerat, dar în care au reușit să se bucure de realizarea de a deveni o familie în fața ofițerului de stare civilă. Noul an pare să fi început bine pentru Adriana, care anunță că are multe proiecte în care vrea să se implice:

„Am început bine anul, liniștită. Am fost în vizită la un fin de-al nostru, ne-am relaxat. Ei doi au fost puțin răciți. Am început cu planuri, proiecte noi, organizare. Pentru mine 2022 a fost un an frumos.”, a spus Adriana Bahmuțeanu în emisiunea televizată.

Băiatul lui George Restivan s-a mutat în România: „Încă ne acomodăm”

Băiatul omului de afaceri încearcă să se acomodeze cu noul fus orar și mod de viață. Însă, se pare că încă îi lipsește traiul de peste ocean. Copilul a spus că este pasionat de jocuri și a mărturisit că a câștigat chiar locul doi la un concurs de atletism, dar îi lipsește America. George Restivan este cel care a vorbit despre acomodarea fiului său:

„Au fost multe schimbări și pentru el. S-a mutat din America, a venit aici, a schimbat fus orar, școli. Încă ne acomodăm, dar pot să spun că s-a acomodat. Este născut în California, are dublă cetățenie. Vorbește românește, bunica lui a vorbit cu el română în California.”, a spus George Restivan, citat de aceeași sursă.

