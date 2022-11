George Restivan, partenerul Adrianei Bahmuțeanu, detalii neașteptate din trecutul său. Bărbatul ar avea o fiică nerecunoscută

George Restivan, partenerul Adrianei Bahmuțeanu, a vorbit la Acces Direct cu Melissa Vaida, fiica pe care nu ar fi recunoscut-o. Tânăra în vârsta de 25 de ani susține că este fata lui. De altfel, aceasta este foarte supărată pe viitorul soț al vedetei deoarece ar fi blocat-o pe rețelele sociale.

Pentru a lămuri lucrurile, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, a oferit toate detaliile despre situația în care a fost pus.

Ce spune George Restivan despre Melissa Vaida, tânăra care afirmă că este fiica lui

În cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena Stras, George Restivan a mărturisit că nu o cunoaște pe Melissa Vaida, tânăra care susține vehement că este fiica lui. Mai mult decât atât, bărbatul a mărturisit că a avut o aventură cu mama fetei, însă nu a fost anunțat de nicio sarcină a acesteia.

„Eu nu o cunosc pe fata aceasta. Eu am avut o relație cu mama ei în urmă cu 20 și ceva de ani. Nu am știut, niciodată nu mi-a spus că am o fată. A fost o aventură de o noapte, deci asta a fost. Nu mi s-a spus că a rămas însărcinată, nu mi s-a spus că am un copil.

Acum 10 ani, în perioada în care mie mi-a murit soția, această persoană s-a prezentat la ușă să ceară bani, îmi sună verișorii la Paris, să le ceară și lor bani, deci numai amenințări. A fost o aventură, nu mi s-a prezentat absolut nimic. (...) Nu m-am gândit dacă să fac test sau nu (nr. ADN).”, a mărturisit logodnicul Adrianei Bahmuțeanu la Antena Stars.

De altfel, tânăra susține că George Restivan i-a adus două tricouri din Statele Unite ale Americii în urmă cu ceva timp. Bărbatul a ținut să lămurească faptul că aceste cadouri au fost date în calitate de prieten.

„Am dus cadouri la mai mulți, și așa am dus și ei, în calitate de prieten că am cunoscut-o pe mama ei. Da, era o posibilitate, dar felul în care unii oameni îți intră în viață, prin amenințări. (...) Eu nici nu am știut că a rămas mama ei gravidă. Mie mi s-a spus 10-15 ani mai târziu, dar mi s-a spus sub formă de amenințări.”, a mai adăugat el, potrivit sursei citate.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre situația în care este implicat logodnicul său, George Restivan

Adriana Bahmuțeanu a intervenit în discuția dintre George Restivan și Melissa Vaida de la Acces Direct. Aceasta și-a spus părerea sinceră în ceea ce privește subiectul ce îl implică pe viitorul său soț.

„Dacă ea crede că este fiica lui George, eu abia aștept să o cunosc. Până la urmă, într-o familie, lucrurile trebuie puse în ordine. (...) Doamna Melissa, puteai să mă cauți pe mine, să îmi dai un mesaj. Eu m-aș bucura să afle și cel mic că are o soră mai mare.”, a spus aceasta la Antena Stars.

