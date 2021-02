Adriana Iliescu, executată silit. Ce se va întâmpla cu averea sa

La începutul lunii septembrie a anului trecut, Adriana Iliescu și-a îngrijorat vecinii după ce timp de trei săptămâni nu a mai fost văzută deloc. Femeia nu a mai putut fi contactată telefonic, întrucât nu ar fi plătit facturile, spuneau atunci vecinii.

Eiza este în prezent cea care are grijă de mama sa. Ea este și cea care va moșteni toată averea Adrianei Iliescu, care mai are încă două apartamente în București. Potrivit Viva.ro, locuințele îi vor rămâne fiicei sale. Eiza are 16 ani și este elevă la liceu, iar probleme financiare ale mamei sale nu o vor afecta.

Fostul cadru didactic, profesor universitar de literatură română și autoare de povești pentru copii, a devenit cea mai vârstnică mamă din România, după ce a devenit mamă la vârsta de 66 de ani. Eliza Maria Bogdana s-a născut pe data de 16 ianuarie 2005, la Maternitatea Giulești din București.