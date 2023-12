Alături de cine a sărbătorit Crăciunul Dorian Popa, după ce s-a despărțit de Babs. Ce a postat pe internet

Dorian Popa a petrecut primul său Crăciun fără Claudia Iosif, fosta iubită, alegând să sărbătorească în Germania alături de familia sa.

Anul 2023 a fost marcat de provocări pentru celebrul artist, iar în căutarea liniștii și a momentelor speciale, a decis să își petreacă sărbătorile în țara natală a fratelui său, Ciprian, care locuiește de mai mulți ani în Germania, împreună cu familia sa.

Dorian Popa a petrecut Crăciunul alături de fratele lui si de mamișor

Fratele lui Dorian Popa, Ciprian, este căsătorit și are doi copii, o fetiță și un băiețel, iar rareori fanii au ocazia să îl vadă pe artist în rolul de unchi. Cu o valiză plină de bunătăți tradiționale românești, mama artistului, Luminița, a călătorit până în Germania pentru a-i oferi fiului său o bucurie culinară.

Dorian a surprins întreaga întâlnire cu familia într-un vlog postat pe canalul său de YouTube, dezvăluind emoțiile întâlnirii cu cei doi nepoți, Sebastian și Sofia. A fost un moment special în care artistul s-a bucurat de atmosfera familială și a împărtășit bucuria cu fanii săi.

„Mergem la Cip, fraților. Mergem să-i vedem pe cei doi nepoței. Sebastian, nepoțelul, a făcut 1 anișor, iar Sofia, nepoțica, a făcut 3 ani. (…) Mamișor a reușit să aibă 25,6 kg de tobă, lebăr, sarmale”, a spus cântărețul.

Cu umor, Dorian a dezvăluit că mama sa a adus un bagaj generos de 25 de kilograme, plin cu delicii tradiționale românești precum tobă, lebăr, salată de boeuf și sarmale. În timpul vlogului, artistul a prezentat întreaga familie, inclusiv pe cumnata sa columbiană, Paola, subliniind diversitatea culturală din familia lor.

„Ăștia suntem noi, formulă restrânsă. Cori e în spatele camerei. Ne bucurăm, ne simțim bine și cel mai frumos cadou de la Dumnezeu este că suntem împreună și sănătoși”, a încheiat Dorian Popa vlogul său.

Cum încearcă Dorian Popa să își repare imaginea, după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan

Fiind conștient că se bucură de o comunitate imensă de urmăritori pe rețelele de socializare, numai pe platforma Youtube strângând două milioane de oameni care îi urmăresc activitatea, Dorian Popa a decis să nu lase recentul scandal în care a fost implicat să treacă neobservat.

După ce a publicat pe canalul de Youtube un clip intitulat „cea mai mare greșeală din viața mea”, care a adunat aproape 800.000 de vizualizări, vloggerul a lansat o nouă melodie, numită „Merg mai departe”, și care a ajuns, doar într-o singură zi, la 163.000 de vizionări.

Versurile piesei vorbesc despre momentele dificile prin care el a trecut de când a devenit ținta opiniei publice.

Dorian Popa a transmis și un mesaj emoționant odată cu lansarea piesei.

„În primul rând, încep prin a vă mulțumi pentru toată susținerea pe care mi-ați oferit-o și pentru muntele de energie caldă ce l-ați creat pentru a mă adăposti! Nu am cuvinte să releve, cu adevărat, cât de protejat m-am simțit, însă știu sigur că simțiți cât de recunoscător vă sunt! Sper ca piesa asta să vă dea puterea să vă luptați cu momentele grele din viețile voastre și nu uitați că în spatele oricărui nor, fie el cât de negru, există lumina soarelui, gata să ne lumineze și să ne încălzească sufletele la loc! Al vostru negreșit… am fost, sunt și voi fi! Merg mai departe.”, a scris Dorian Popa pe contul personal de Instagram.