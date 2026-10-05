Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu, 13 ani de la nuntă. Imaginea de colecție cu jurnalista în rochie de mireasă

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu au sărbătorit 13 ani de căsnicie. Prezentatoarea Observatorului a publicat o fotografie realizată în ziua nunții.

Într-o rochie albă, diafană, cu motive florale din dantelă și un voal fin, Alessandra Stoicescu a spus DA pentru o viață alături de Sergiu Constantinescu. Au trecut 13 ani de atunci, iar cei doi au parte de o căsnicie fericită și de un copil minunat.

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Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu sărbătoresc 13 ani de la nuntă. Imaginea de colecție cu jurnalista Observatorului în rochie de mireasă: „Omul meu. Norocul meu. Iubirea mea”

Prezentatoarea știrilor a transmis un mesaj emoționant în ziua în care a sărbătorit 13 ani de la nuntă: „De 13 ani scriem cea mai frumoasă poveste. Omul meu. Norocul meu. Iubirea mea”, a fost mesajul Alessandrei Stoicescu pentru soțul ei.

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Deși Sergiu o cunoștea pe Alessandra de la televizor, s-a îndrăgostit de ea în 2011, când au început să lucreze împreună.

„Eu nu m-am îndrăgostit de cea de la televizor. Pe soţia mea am descoperit-o în 2011. Pe Sandra de la televizor o ştiam de mulţi ani. Cred că ne-am şi întâlnit, pentru că eu am lucrat în Antenă, la Cluj”, povestea Sergiu Constantinescu în urmă cu câțiva ani.

Puțini știu că Alessandra Stoicescu a luat la căsătorie numele de Constantinescu, și a rămas Stoicescu doar pentru public.

Jurnalista de la Observator a vorbit în repetate rânduri despre soțul ei care este o sursă de echilibru în familie, dar și o persoană care o completează în proiectele în care este implicată.

În anul 2019, în familia Constantinescu a venit Sara, fetița care le-a umplut viața de bucurie părinților săi.

„Știți care e superputerea familiei noastre? Reușim să ne bucurăm de fiecare moment împreună, fie că sunt câteva ore, o zi, o săptămână sau o vacanță mai lungă. Nu contează cât durează. Contează că suntem noi”, a transmis Alessandra Stoicescu în dreptul unei fotografii de familie.

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