Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu, 13 ani de la nuntă. Imaginea de colecție cu jurnalista în rochie de mireasă

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu, 13 ani de la nuntă. Imaginea de colecție cu jurnalista în rochie de mireasă

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu au sărbătorit 13 ani de căsnicie. Prezentatoarea Observatorului a publicat o fotografie realizată în ziua nunții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 12:58 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 13:12
Alessandra Stoicescu, imagine de colecție de la nuntă | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Într-o rochie albă, diafană, cu motive florale din dantelă și un voal fin, Alessandra Stoicescu a spus DA pentru o viață alături de Sergiu Constantinescu. Au trecut 13 ani de atunci, iar cei doi au parte de o căsnicie fericită și de un copil minunat.

Citește și: Alessandra Stoicescu, imagine rară de familie. Cât a crescut fiica prezentatoarei, Sara: „O minune de copil”

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu sărbătoresc 13 ani de la nuntă. Imaginea de colecție cu jurnalista Observatorului în rochie de mireasă: „Omul meu. Norocul meu. Iubirea mea”

Prezentatoarea știrilor a transmis un mesaj emoționant în ziua în care a sărbătorit 13 ani de la nuntă: „De 13 ani scriem cea mai frumoasă poveste. Omul meu. Norocul meu. Iubirea mea”, a fost mesajul Alessandrei Stoicescu pentru soțul ei.

Articolul continuă după reclamă

Deși Sergiu o cunoștea pe Alessandra de la televizor, s-a îndrăgostit de ea în 2011, când au început să lucreze împreună.

„Eu nu m-am îndrăgostit de cea de la televizor. Pe soţia mea am descoperit-o în 2011. Pe Sandra de la televizor o ştiam de mulţi ani. Cred că ne-am şi întâlnit, pentru că eu am lucrat în Antenă, la Cluj”, povestea Sergiu Constantinescu în urmă cu câțiva ani.

Puțini știu că Alessandra Stoicescu a luat la căsătorie numele de Constantinescu, și a rămas Stoicescu doar pentru public.

Jurnalista de la Observator a vorbit în repetate rânduri despre soțul ei care este o sursă de echilibru în familie, dar și o persoană care o completează în proiectele în care este implicată.

În anul 2019, în familia Constantinescu a venit Sara, fetița care le-a umplut viața de bucurie părinților săi.

„Știți care e superputerea familiei noastre? Reușim să ne bucurăm de fiecare moment împreună, fie că sunt câteva ore, o zi, o săptămână sau o vacanță mai lungă. Nu contează cât durează. Contează că suntem noi”, a transmis Alessandra Stoicescu în dreptul unei fotografii de familie.

Alessandra Stoicescu alături de familie, colaj

Citește și: Cum arată Alessandra Stoicescu într-o zi obișnuită, când nu intră pe mâinile stiliștilor. Imaginea în care nu poartă machiaj

Andrei Barbu, primele scuze publice după scandalul cu Emma Uță. Ce spune despre acuzațiile care i-au fost aduse...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el
Observatornews.ro Armata mobilizează mii de oameni în Bucureşti şi Ilfov. Cine sunt cei chemaţi la instrucţie Armata mobilizează mii de oameni în Bucureşti şi Ilfov. Cine sunt cei chemaţi la instrucţie
Antena 3 Prințul moștenitor din Abu Dhabi a discutat cu Wall Street extinderea imperiului de investiții de 300 de miliarde de $ până spre Africa Prințul moștenitor din Abu Dhabi a discutat cu Wall Street extinderea imperiului de investiții de 300 de miliarde de $ până spre Africa
SpyNews Mirela Vaida, confesiuni despre relația cu soacra. Ce reacție a avut mama soțului ei atunci când a aflat că se căsătoresc Mirela Vaida, confesiuni despre relația cu soacra. Ce reacție a avut mama soțului ei atunci când a aflat că se căsătoresc
„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Mona Segall, așa cum rar apare în public. Cum s-a distrat pe ringul de dans alături de Irina Fodor, la ziua lui Richard Abou Zaki
Mona Segall, așa cum rar apare în public. Cum s-a distrat pe ringul de dans alături de Irina Fodor, la ziua lui...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum își sărbătorește Richard Abou Zaki ziua de naștere. Petrecere spectaculoasă în Italia, într-o locație de vis. Primele imagini
Cum își sărbătorește Richard Abou Zaki ziua de naștere. Petrecere spectaculoasă în Italia, într-o locație...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x