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Alex Velea a spus de ce nu are permis de conducere: „Probabil nu îmi voi lua niciodată”

Alex Velea a dezvăluit de ce nu are permis de conducere și de ce nu se grăbește să îl obțină. Artistul a recunoscut că nu este pasionat de mașini și nici de șofat.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 09:45 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 09:47
Alex Velea a spus de ce nu are permis de conducere | facebook
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Deși este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, Alex Velea a făcut o mărturisire care i-ar putea surprinde pe mulți. Cântărețul nu are permis de conducere și spune că nici nu intenționează să îl obțină. Artistul a explicat că nu este atras de mașini și că nu îi place să șofeze.

Alex Velea a spus de ce nu are permis de conducere

Alex Velea este unul dintre artiștii care au reușit să se mențină în atenția publicului de-a lungul anilor. Piesele sale sunt cunoscute de milioane de români, iar aparițiile sale în emisiuni și proiecte de televiziune stârnesc adesea interes. De această dată, cântărețul a atras atenția cu o declarație despre un subiect obișnuit pentru mulți oameni: permisul de conducere.

Spre deosebire de cei care consideră că obținerea permisului auto este un pas important în viața de adult, Alex Velea nu pare să aibă aceeași părere. Artistul a recunoscut că nu are carnet și că nici nu își dorește. Mai mult, spune că este foarte posibil să nu facă niciodată acest lucru.

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De ce nu vrea Alex Velea să aibă permis de conducere

Invitat la un post de radio, artistul a vorbit deschis despre relația sa cu mașinile și condusul. Acesta a explicat că nu este pasionat de șofat și că nu vede automobilul ca pe ceva mai mult decât un mijloc de transport.

„Eu nu am carnet. Încă nu mi-am luat carnet și probabil nu îmi voi lua niciodată. Nu sunt fan șofat. Nu sunt fan mașini. Mașina este un tool care te duce din punctul A în punctul B”, a declarat Alex Velea la un post de radio.

Așadar, pentru artist, mașina are un rol practic: îl ajută să ajungă la destinație, fără să fie un obiect de pasiune sau un motiv de interes personal.

În timp ce o mulțime de persoane aleg să urmeze cursurile unei școli de șoferi imediat ce împlinesc vârsta legală, artistul are o perspectivă diferită. Faptul că nu are permis de conducere nu pare să fie un lucru care îl deranjează.

alex velea
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