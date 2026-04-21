Decizia lui Alex Velea după ce copiii lui au lansat o piesă care a stârnit controverse. Piesa "Mamacita", criticată în online

Copiii Antoniei și ai lui Alex Velea, Dominic și Akim, în vârsta de 11, respectiv 9 ani, au lansat recent o piesă care a stârnit controverse în mediul online și a atras multe critici.

Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 10:46 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 11:21
Alex Velea se mândrește cu cei doi fii ai săi, Dominic și Akim, care și-au început și ei de curând cariera muzicală. | Instagram & Hepta

Cei doi fii ai Antoniei și ai lui Alex Velea au devenit cunoscuți în lumea muzicii sub numele de Frații Velea, lansând piese împreună. Piesa lor recentă intitulată Mamacita a atras critici, după ce versurile au fost considerate nepotrivite pentru niște copii de 9 și 11 ani.

Melodia Mamacita lansată de Frații Velea a stârnit controverse în mediul online

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea, / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa”, sunt versurile din refrenul piesei care a generat zeci de discuții în mediul online, cu păreri venite de la numeroase vedete, specialiști în parenting și psihologi.

Refrenul piesei este considerat complet nepotrivit de ascultătorii care au fost atenți la mesajul transmis de versuri. Versurile le aparțin lui Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Botescu, iar piesa a fost compusă de Alex Velea și Cristian Valentin Udrea (Rashid). Melodia Mamacita a Fraților Velea a fost produsă de Florin Buzea.

După valul de critici primit în mediul online, Alex Velea a luat o decizie strictă cu privire la noua melodie lansată de copiii lui, Dominic și Akim. Videoclipul piesei Mamacita a fost șters de pe YouTube. Cu toate acestea, faptul că tatăl Fraților Velea a decis eliminarea clipului nu înseamnă că nu există în continuare fragmente din piesă în mediul online postate de alți utilizatori. Melodia lansată de Frații Velea continuă să circule pe rețelele de socializare.

„Am ascultat astăzi piesa «Mamacita», lansată de Frații Velea în care se vorbește despre o fetiță de 8 ani și spun, la un moment dat, ceva de genul «mă duc să o fac a mea». Și recunosc că m-a întristat. Nu m-a șocat, ci m-a durut mai degrabă cât de normal pare. E genul de replică pe care o auzi peste tot: în piese, în glume, între oameni și nici nu te mai oprești asupra ei. Dar când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze. Pentru că, dincolo de inocență, e acolo un mesaj pe care îl învățăm foarte devreme: că o fată poate fi «a cuiva», că poate fi cucerită, luată, revendicată”, a fost mesajul Andreei Raicu în mediul online după ce a ascultat piesa Fraților Velea.

În criticile aduse piesei lansate de doi copii cu vârste de 11, respectiv 9 ani se vorbește despre educație și felul în care părinții ar trebui să îi responsabilizeze pe cei mici.

