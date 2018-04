Alexandra Stan, devastată de moartea DJ-ului Avicii: "Ştiu că era bolnav! Este mare păcat că un artist atât de talentat a murit de tânăr"

DJ-ul suedez Avicii, pe numele său real Tim Bergling, a murit vineri, la vârsta de 28 de ani, potrivit unui anunţ făcut de agentul lui

Alexandra Stan, care se află momentan în Statele Unite ale Americii, a reacţionat la aflarea veştii tragice. Cântăreaţa a postat pe contul său de Instagram câteva filmuleţe în care vorbeşte cu lacrimi în ochi despre cel care a fost AVICII.

"Sunt foarte tristă! Tocmai am aflat că AVICII a murit. Îmi pare atât de rău, era prea tânăr. Nu pot să mă gândesc la altceva... Nu ştiu cauza morţii, dar era foarte fragil din punct de vedere medical, era foarte bolnav, suferea de pancreatită. Este marepăcat că un artist atât de talentat a murit atât de tânăr", a spus printre lacrimi Alexandra Stan.