TRAGEDIE în lumea MUZICII! DJ-ul Avicii a murit la 28 de ani. A fost găsit mort în Oman: "Familia este devastată'

DJ-ul Avicii a murit la 28 de ani, scrie TMZ, care scrie că decesul artistului s-a produs în circumstanțe necunoscute, în Muscat, Oman.

Pe numele său Tim Bergling, Avicii a fost găsit mort în Oman, a anunțat producătorul său. ”Este o durere profundă să anunțăm pierderea lui Tim Bergling, cunoscut și sub numele de Avicii. A murit în Muscat, Oman, vineri după-amiază, 20 aprilie. Familia este devastată și vă rugăm să respectați nevoile acestora de confidențialitate în acest moment. Nu vor fi făcute alte declarații”, au anunțat apropiații printr-un comunicat, potrivit hollywoodreporter.com.

Piesele sale de pe YouTube aveau peste 2 miliarde de vizualizări. În 2016 anunțase că renunță la concerte, pentru că îi lăsau prea puțin timp să se ocupe și de persoana sa.

Starul suedez şi-a anunţat planurile de retragere din activitatea concertistică prin intermediul unei scrisori emoţionante, pe care a publicat-o pe site-ul său în luna aprilie 2016. Ulterior, a explicat revistei Billboard faptul că a luat această decizie din cauza stării de sănătate, acesta suferind de pancreatită acută, boală dezvoltată în urma consumului excesiv de alcool.