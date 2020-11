Alexandra Stan s-a despărțit de iubitul misterios. Cântăreața a publicat un mesaj criptic pentru a explica decizia sa

Chiar dacă poate sună clișeic, planetele și Universul lucrează împreună pentru ca fiecare dintre noi să ajungem la destinație, indiferent care va fi aceea. Deși sunt o persoană căreia îi place mult să analizeze, am tendința să mă atașez de unii oameni, de locuri, mirosuri și sentimente. La urma urmei sunt om.

Prin urma, ultima mea relație cu acest bărbat, chiar dacă a fost una liberă și deschisă, sfârșitul ei m-a lăsat cu inima frântă pentru că am făcut greșeala de a-mi proiecta în minte un viitor și niște vise și am rămas agățată de aceste așteptări. (…)

Ultimele cinci luni au fost foarte frumoase, nebune, sălbatice, m-am simțit iubită, am călătorit, am dansat cu zeii, (…), am dormit pe plajă, am înotat în lumina lunii și mi-am făcut prieteni. (…) Din nefericire, deși nu așteptam nimic la schimb, am primit niște reacții răutăcioase din partea unor oameni pe care încercam să îi ajut. Iar când asta s-a întâmplat, am simțit că mi se frânge inima, dar nu neapărat din cauza reacțiilor lor, (…) ci din cauza faptului că bărbatul meu nu vedea toate aceste lucruri și nu mă credea, nu îmi lua apărarea. (…)