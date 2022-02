Alexandru Arșinel, fostul partener de scenă al Stelei Popescu, și-a ratat, în premieră, propriul spectacol. În ce stare este

Artistul a precizat că niciodată în viața sa nu s-a întâmplat să nu poată să ajungă la propriul spectacol.

La cei 83 de ani, artistul a fost dus, acum două săptămâni, la urgență unde i-au fost făcute mai multe analize, însă nu i s-a găsit nimic foarte grav sau diferit față de problemele de sănătate cu care se știe deja de ani de zile.

Însă, actorul a suferit și un transplant renal, în urmă cu mai mulți ani, dar și o serie de alte intervenții chirugicale și, mai mult decât atât, acesta a fost diagnosticat și cu Covid 19, fiind în categoria de risc.

De aceea, când s-a simțit rău, a fost dus de urgență la spital, dar a refuzat internarea.

Acum, potrivit Fanatik, Arșinel se simte încă slăbit, ia medicamente dar nu știe exact ce ia și i se pare un adevărat calvar să se ridice din pat.

Mă simt prost. Nu știu ce tratamente exact iau, ce fac, dar ca stare fizică mă simt prost. Nu sunt doctor, nu realizez dacă mă simt mai bine sau nu, conform consultațiilor. Dar știu că atunci când mă scol, mă clatin.

Alexandru Arșinel, despre starea lui actuală: "Dacă mă ridic din pat, mă clatin și trebuie să mă concentrez să ajung chiar de la pat la un scaun"

Trebuie să mă concentrez să nu mă prăbușesc sau ca să pot ajunge la locul pe care mi-l fixez că trebuie să îl cuceresc. Chiar dacă e vorba de un scaun, a spus acesta.

Citește și:Câți bani a câștigat într-un an Alexandru Arșinel. Ce indemnizații primește și ce avere a acumulat actorul

S-a întâmplat, pentru prima oară în viața mea, spre bucuria unora, să nu ajung la un spectacol. Niciodată nu am ratat un spectacol. E prima oară. Nu a fost nicio plăcere pentru mine.

În viața mea am jucat pe scena acestui teatru sute de spectacole, am avut sute de turnee în străinătate, nu am lipsit niciodată, a spus artistul, potrivit sursei citată.

Citește și:Actorul Alexandru Arșinel a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat și care e starea lui de sănătate

Artistul își mai amintește că nici atunci când a suferit o operație de transplant, nu a lipsit de la vreun spectacol.

De la operația de transplant m-au adus acasă. Am ajuns apoi la direcție, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, pe canapea, iar de acolo iscăleam ca director, iar tot de acolo coboram la scenă, ca actor. Adică nu am suportat ideea să îmi reproșeze cineva că nu am jucat.

Efectiv, în ziua aceea în care aveam spectacol am repetat, greu, apoi dus pe brațe am ajuns acasă, și bine-înțeles, dar tot am vrut să joc. Nu am putut, a mărturisit Alexandru Arșinel.

Observator Ce se întâmplă cu amenzile pentru nepurtarea măştii după decizia Curţii Constituţionale Ce se întâmplă cu amenzile pentru nepurtarea măştii după decizia Curţii Constituţionale

În AntenaPLAY, Dragostea Plutește În Aer ▶ Vezi cele mai noi episoade din super-serialul tău preferat